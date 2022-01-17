台南購物節活動登錄金額84億元，台南多家建商17日再加贈價值880萬元、九份子的「泰嘉水雲川」輕豪宅，作為3月12日抽獎的最高額獎項，台南市長黃偉哲表示，這是位於全國第一個低碳示範區的房子，非常令人驚艷，「住在水雲川，就有好年冬」，歡迎國內民眾踴躍前進台南觀光、消費，就可登錄發票抽大獎。

台南市不動產開發公會理事長郭建志、以及大台南不動產開發公會理事長詹雅喨，為了呼應中央振興五倍券政策，同時響應台南購物節活動，吸引更多消費者到台南旅遊消費17日在台南九份子重劃區，代表2家公會的會員，與泰嘉開發董事長呂金發，將「泰嘉水雲川」輕豪宅，捐贈給台南市，作為台南購物抽獎的第二戶輕豪宅，由市長黃偉哲代表接受。

台南市不動產開發公會理事長郭建志致詞指出，公會全力相挺台南購物節，共同捐贈「泰嘉水雲川」輕豪宅，該案位於全國第一個低碳示範區，預售時，幾乎完銷，剛好剩下一間，才成就了此次贈屋抽獎的機緣。

大台南不動產開發公會理事長詹雅喨表示，之前已經參與過三倍券的贈屋摸獎，此次的五倍券抽獎活動，公會運作，更加得心應手，由於這是一個非常特別的個案，建案又位在九份子重劃區，希望藉此機會，讓國內的焦點聚焦在台南市，鼓勵大家來台南觀光、消費。

「泰嘉水雲川」輕豪宅的捐助建商，包括台南市不動產開發公會、大台南不動產開發公會、泰嘉開發、皇龍建設、寯陽實業、太穩建設、金鴻運建設、樺融建設開發、以及個人名義出資的謝長榮。

台南市長黃偉哲指出，台南購物節登錄的發票，迄今已達84億元，國內各縣市都推出購物節，也有房子的抽獎，但，要看誰的商品好，「泰嘉水雲川」是台南購物節第二間抽獎的輕豪宅，位於全國第一個低碳示範區，是「蛋黃區中的蛋黃」，非常令人驚艷，住在這裡非常的舒適，「住在水雲川，就有好年冬」。

黃偉哲表示，台南購物節發票登錄截止日為111年3月5日，2間全新美屋大獎，將在111年3月12日於三井outlet戶外廣場抽出，歡迎全國民眾抽空到台南旅遊消費，共同參與這場全民「購」起來的消費盛會，越早登錄，中獎機會越大。

泰嘉開發董事長呂金發表示，九份子生態低碳示範重劃區，是台南市積極推動的低碳示範社區，面積廣達101公頃，此次提供抽獎的「「泰嘉水雲川」」，擁有便利交通與綠地環境優勢，附近擁有生態河主題休閒景觀及設施，距離北區大型賣場只要10 分鐘車程，整個社區1500坪低密度開發基地，臨近生態河玉帶環腰絕佳風水，採日本住友GRAST制震宅結構。

呂金發指出，九份子重劃區將透過北外環快速道路的便利交通路網，迅速連結南科與市區各大商圈，北外環道路全線完工通車後，從九份子到南科，只需約15分鐘左右車程，並坐享九份子九年一貫雙語名校學籍。

他說，「泰嘉水雲川」基地面積達1532坪，該戶屬於2+１房的產品，坪數31.60坪，今年3月將完工交屋，擁有海灣型泳池、廚藝教室、健身房、視聽室、圖書閱覽室、SPA、以及瑜伽教室等公共設施，以目前市價來看，總價已經超過880萬元。

台南購物節迄今已經定有2戶輕豪宅作為抽獎，除了17日捐贈的「泰嘉水雲川」，之前揭露的是，位於永康區永大路橋旁「皇政首席帝寶」3樓的3房2衛27.49坪，附平面車位，總價逾830萬元，由穎漢皇政、理銘開發、以及華友聯建設共同贊助。