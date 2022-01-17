市長林右昌今天前往安樂區慈濟靜思堂視察施打情形。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府為65歲以上長者集中施打第三劑疫苗，第一階段總計3萬5005人符合資格，市長林右昌今天前往安樂區慈濟靜思堂視察施打情形，現場動線規畫良好，預計這次計畫能將第三劑施打率提高至18％。

市府安排，第一階段針對68歲（含58歲原住民）以上符合資格長者，總計3萬5005名，訂於1月17日至22日進行；第二階段針對65至67歲（含55至57歲原住民），共1萬1063人，訂於1月23日至25日進行。今天首日開打，林右昌前往靜思堂視察施打情形，除了與長輩寒暄關心外，也感謝慈濟提供場地及貼心服務，降低長輩緊張情緒、減少等待時間。

林右昌表示，基隆疫苗施打率，從第一劑到81％、第二劑約74％都是本島最高，統計至1月15日第三劑施打率是6.7％，這次安排65歲以上長者集中施打，預計可把施打率提高到18％左右，此外，年節將至，學生們準備開始放寒假，計畫在假期開始前，完成12歲至18歲學生第2劑疫苗，增加自身防疫力，並以集中接種方式提高施打率。

林右昌提及，12日起連續5天開設大型集中施打站，讓民眾免預約、隨到隨打，吸引許多新北、台北市民眾跑到基隆接種，雖然第一天湧入排隊人潮，當下將狀況排除後，施打狀況皆相當順暢，初估每天施打人數近2000人，大家願意打疫苗是好事，現在正提升第三劑疫苗覆蓋率。

林右昌說，為讓市民能盡速完成第一、二劑及第三劑追加劑疫苗接種，已請合約醫院及診所加開服務診次、擴大服務量能，本市有50家合約醫療院所，包括基隆醫院、長庚醫院等，65歲以下市民可前往預約，多利用其他管道。