桃機群聚疫情升溫，國人忙著預約打疫苗以及買防疫保單，和泰產險月初推出的新防疫保單因隔離就賠10萬引發主管機關關切而下架，各產險紛紛推出各式防疫保單，新安東京海上產險順勢推出「防疫隔離險」，隔離即賠5萬元，確診再加5萬，合計最高理賠10萬元，成為新的防疫神單。

隨著農曆春節將至，返鄉人潮將陸續湧現，但國內疫情升溫，也增加民眾的投保需求，新安東京海上產險表示，防疫隔離險可網路投，無職業類別限制，20-74歲投保單一保費666元，除網路投保外，還有實體通路銷售的「心安疫守」專案，提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等4大保障，除了隔離或確診分別最高理賠5萬元外，還有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險20萬元的高額保障，並將投保年齡擴大未滿20歲族群。

兆豐保險推出的「防疫兆護」，是提供防疫險及疫苗險的雙拼保單，承保範圍包含因法定傳染病的隔離（理賠2.5萬元）、確診（理賠5萬元），以及接種疫苗的不良事件住院費用、身故保障，其中，隔離理賠2.5萬元，確診理賠5萬元，網路投保年繳保費僅需672元。

泰安產險「有疫健康3.0」專案保障範圍結合法定傳染病之「隔離補償、確診補償、住院日額、負壓隔離病房或加護病房日額」等四大保障。以方案二為例，只要因COVID-19疫情政府要求居家或集中隔離，即可申領「法定傳染病隔離補償」3萬元，不幸確診則還可申請「法定傳染病關懷金」3萬元，再依實際住院日數給付每日3,000元住院保險金，如入住負壓隔離病房，理賠金額可加倍至每日6,000元。

另外，安達產險的「類防疫險」網路投保保費273元，若在接種2劑疫苗之後的15天到240天內突破性感染，提供住院生活補助5萬元。