金門張姓民眾在交友網站結識1名女子，噓寒問暖下以為遇到真愛，聽說對方開刀、媽媽癌症需要用錢，陸續花費和支付近37萬元。（警方提供）

金門張姓民眾在交友網站結識1名女子，噓寒問暖下以為遇到真愛，聽說對方開刀、媽媽癌症需要用錢，陸續花費和支付近37萬元，結果連面都沒見到，還被「她」冒用自己的臉書向親友借錢，驚醒後趕緊報警請求協助。

警方說明， 張姓男子去年11月20日在交友網站HeyMandi上認識1名女網友「安琪」並加入Line聊天，在對方噓寒問暖下，感情日漸加溫。後來，「安琪」陸續以自己開刀無法工作、母親患有癌症需要治療、沒錢繳房租等名義向他借錢。

張男心生憐惜之情，將信用卡資料拍給「安琪」使用，又至ATM匯款、網路購買遊戲點數等，總共支付新台幣36萬9520元。但連「安琪」一面都沒見到，還被她冒用臉書名稱向朋友借錢，至此才驚覺情況有異，趕緊報警偵辦。

金湖分局呼籲，網路交友危險多，對於未曾謀面、認識不深的網友，一定要保持戒心，攀談中遇網友請求金援或要求購買遊戲點數，務必查證對方身分真偽及其說詞，以免被騙上當。