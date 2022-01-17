全福生技(6885)今(17)日獲主管機關核准成為公開發行公司，預計今年上半年登錄興櫃。

全福生技以轉譯科學為核心研發能力，運用創新的多胜(月太)技術平台(PDSP)，開發出數項以促進幹細胞修復為機轉的候選藥物。進度最快的乾眼症滴劑治療新藥BRM421，除已經完成美國二/三期臨床試驗，並成功將大中華區的開發及商業化權利授予遠大醫藥(中國)有限公司。預計今年與FDA進行二期臨床結束諮詢會議後，規畫啟動三期臨床試驗。

全福生技有鑒於乾眼症是常見眼科疾病之一，目前已上市藥物之作用機轉多以抗發炎為主，且需治療3至6個月方能顯現療效，存在未被滿足的醫療需求。BRM421是少數具有早期療效的乾眼症藥物，促進角膜修復之獨特機轉為市場首見(first-in-class)，收納數百位病人的臨床試驗結果顯示具高度安全性，對病人眼睛之乾燥感、灼熱剌痛感、及畏光感均見改善，有機會搶佔第一線用藥市場。

董事長簡海珊表示，公司以開發患者數較多的適應症及孤兒藥並行，率先用於眼科產品布局，同步進行乾眼症新藥BRM421，以及罕見疾病藥物的開發。

全福生技成立於2013年，董事長簡海珊兼任總經理，目前實收資本額為6.9億元。主要法人股東包括益鼎、元大、富邦金控等創投、及晟德大藥廠等。公司特色在於轉譯科學的能力與經驗，採專案管理模式整合虛擬團隊，架構新藥開發的價值鏈，可顯著降低研發成本，提升產品競爭力。