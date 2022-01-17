今天（1月17日）大陸國家統計局發佈最新的人口數據，2021年中國出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，中國人口年自然增長率逼近零增長時代。澎湃新聞引述大陸人口專家分析，這比原本的預期提前了5年左右，並總結出中國出生人口快速下降的原因為四大效應疊加，包括：經濟社會發展長期效應、育齡婦女規模下降效應、生育主體代際更替效應、新冠疫情下的延後效應。

大陸國家統計局此前公佈的數據顯示，2020年中國出生人口為1200萬人，2019年出生人口1465萬人，2018年出生人口1523萬人，2017年出生人口1723萬人。從近5年的出生人口來看，中國出生人口下降趨勢明顯。第七次大陸全國人口普查數據表明，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3，已經處於較低水平。專家計算，2021年中國育齡婦女總和生育率將創下新低，達到1.15左右。

如何看待中國新生人口數量下降趨勢？未來中國人口數量會出現負增長嗎？發錢補貼能提高中國生育率嗎？

★中國人口進入零增長區間，比預期提前5年左右

人口是社會發展的主體，也是影響經濟可持續發展的關鍵變量。近年來，人口數據發佈都會引發關注，出生人口下降趨勢明顯。

中國人民大學人口與發展研究中心教授陳衛指出，過去的多數人口預測中國出現人口零增長甚至負增長預計是在2027年以後，但根據目前的人口變化和新出生人口數據，中國人口零增長會比預期提前將近5年。

對於中國生育水平的下降，許多專家都已經有心理預期。

中國人口與發展研究中心的一個研究團隊提出了一個零增長區間的概念。中國人口與發展研究中心主任賀丹解釋，出生人口和死亡人口相差100萬的時候，就處在人口零增長區間，「十四五」期間中國人口會進入零增長區間。零增長區間的時間可能延續5年甚至更長時間，等人口變化穩定之後，才能確定是否進入負增長階段。

七普數據表明，2020年中國育齡婦女總和生育率為1.3。陳衛預計，2021年的育齡婦女總和生育率將降至1.15左右。這一數據低於1.5的國際警戒線，掉落這一水平以下通常被認為可能陷入「低生育率陷阱」。

但在陳衛看來，沒有必要過分糾結於短期內生育水平的高和低。即使夫婦的終身生育水平不變，比如平均都是1.8，那麼在某個時期上仍然有可能是1.2，或者也有可能是1.8。因為生育指標會受到各種因素的干擾。

陳衛表示，「雖然現在的生育率很低，但並不意味著未來長期下跌，生育率是波動的，變化也有規律。」

自中共建政以來，中國大陸的出生人口經歷了三個高峰，呈現出週期變化的特點。

陳衛解釋，人口的變化有週期性，出生高峰或低谷每20餘年會不同程度地重現，上世紀90年代末到本世紀初大陸生育率大幅度下降，降到了1.5以下。

「那時候出生的人也就是90後和00後這些人，現在正是生育的主力。他們本身人數就大幅減少，所以現在的出生人數肯定會下降，生育率會很低。」陳衛解釋，但是七普數據顯示2010年後中國出生人口又有一個高峰，這個高峰帶來的出生人數和生育率的上升將在2030年以後逐漸出現。雖然週期性的波動會不斷出現，但未來波動的高峰不會完全達到以往的高度，會分散和降低。

陳衛預計，未來中國10到20年人口的自然增長不會一直持續下降，會在零增長附近波動，也可能會出現負增長但不會有快速負增長。

★多因素疊加 致新出生人口下降迅速

賀丹總結了中國出生人口快速下降的原因為四大效應疊加，包括經濟社會發展長期效應、育齡婦女規模下降效應、生育主體代際更替效應、新冠疫情下的延後效應。

賀丹指出，「經濟社會發展成為生育率下降的主導因素，比如受教育水平、人口流動與城鎮化水平、社會保障福利水平提升。」此外，加上「十四五」時期生育旺盛期婦女規模加速下降，從2020年的1.41億將降至2025年的1.11億，年均減少620萬人。

這2年發生的新冠疫情對於生育的影響十分明顯。賀丹表示，新冠疫情發生以後，許多人都面臨工作不穩定，收入減少，有調查顯示約30％原有婚育計劃人群推遲安排。

什麼是「生育主體代際更替效應」？賀丹解釋，目前90後成為生育主體，90後是中國改革開放以後出生的，他們的婚姻觀念，對生活品質的要求和對自我發展的要求，跟前面幾代人相差較大。他們初婚初育年齡延後，不婚不育比例上升。

陳衛認為，儘管中國的婚姻推遲一直在發生，但是最近10年來出現加速推遲，他稱為中國的「婚姻革命」，因為這是在婚育政策不斷放鬆、沒有限制背景下發生的。

陳衛表示，「生育率走低，除了婦女生育意願低這個內在因素，還有一個重要的外在因素就是婚姻推遲。」陳衛目前正在做婚姻推遲方面的系統研究，希望探討中國婚姻推遲的特徵和決定因素，提供政策建議。

★如何看待中國的人口形勢

「90後婚育突然變化，與社會變遷有很大關係。」陳衛表示，需要把短暫的人口變化放在更長遠的時間來考察，不要覺得目前的低生育率就非常可怕。

面對中國當前的人口形勢，賀丹總結了四點：不要恐慌、高度重視、冷靜分析、精準應對。

去年大陸中央發佈《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（以下簡稱《決定》），提出實施一對夫妻可以生育三個子女政策，並取消社會撫養費等制約措施、清理和廢止相關處罰規定，配套實施積極生育支持措施。

賀丹表示，《決定》是中央在深入研判人口變動態勢的基礎上作出的重大決策，在配套措施中都有針對性安排，所以面對目前生育率下降的趨勢不要恐慌，但也要高度重視。

「生育率下降有長期的必然因素，規律性因素，也有一些不確定因素的影響。」賀丹表示，生育水平如果變動太大，出生人口規模大幅減少，對經濟社會帶來重大衝擊，不利於中國調整相關的經濟社會政策以積極應對人口變動。

賀丹指出，如果應對得當，中國的生育率還是有增長空間，關鍵是要找準政策的著力點，精準施策。

「發達國家比我們早四、五十年應對老齡化和低生育的問題，他們有許多經驗都值得借鑒。」賀丹表示，並不是說他們所有的經驗都可以用，但是發達國家踩過的坑中國可以避免。

從國際經驗來看，許多低生育率的發達國家都採取過各種辦法來鼓勵生育，其中經濟補貼最為直接。

近期任澤平團隊提出盡快建立鼓勵生育基金，央行多印2兆元鈔票，用10年社會多生5000萬孩子，解決人口老齡化少子化問題。此言論一出引發了廣泛關注。

★中國的人口形勢需要靠「印錢生娃」來應對了嗎？

在陳衛看來，經濟補貼對於鼓勵生育是可以發揮部分作用的，但各種配套政策需要深入論證、精準施策。

「關鍵是給多少、怎麼給？補太多了國家負擔不起，而且會違反經濟規律，給少了也沒有刺激作用。」陳衛表示。