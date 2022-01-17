美國30歲性感女星法拉亞伯拉罕（Farrah Abraham），因在真人秀《幼齒媽咪》中受邀演出而爆紅，但大膽的作風以及火辣的穿搭風格卻經常引起爭議，近日她還疑似在夜店歐打保全而遭人壓制逮捕，而她自己事後也PO出當時的影片並發出聲明。

根據外國媒體的綜合報導，法拉亞伯拉罕15日當晚在洛杉磯的某間夜店裡與朋友們聚會，喝醉後便不斷與人起衝突，剛開始雖沒有人報案，只叫了護理人員來處理，但眼看事情越鬧越大，夜店只好打電話向警察報警並將她逮捕。網路上也流出當天法拉亞伯拉罕被警察雙手銬上手銬以及被壓制在地上的照片，引起網友熱烈討論。

一名目擊者透露，當天在夜店裡看到有人襲擊他們，而那個人疑似是對法拉亞伯拉罕不滿才會動手，法拉亞伯拉罕才會跟對方起衝突，隨後保全便上前制止要求他們離開夜店，但法拉亞伯拉罕不接受這樣的對代還打了保全一巴掌，最後就被壓制在地上並被警察上銬帶走。

事後，法拉亞伯拉罕也在個人IG上發出聲明，表示是夜店的工作人員襲擊她，並將當時拍到的影片交給媒體與警方，也會對攻擊她的人提出告訴。

不過，這已經不是法拉亞伯拉罕第一次發生事情，2018年她也曾在比佛利山莊酒店中毆打一名飯店員工而遭到警方逮捕。如今又發生類似事件，讓不少人直搖頭。