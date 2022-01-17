新冠肺炎疫情升溫，日前桃園機場出現群聚感染，加上境外移入高居不下，第一線人員執行防疫勤務相當辛苦。民眾黨立委賴香伶今(17日)在臉書說，她接獲機場員工投訴，指疾管署、防檢局外包的機場防疫協勤人員只發放「一天使用一件防水隔離衣」，但防疫人員每天必須穿脫隔離衣多次，用餐、休息時間更需脫下隔離衣，只能把隔離衣掛在休息室衣架或放在夾鏈袋中！因此她呼籲衛福部疾管署儘速補足防疫裝備。

賴香伶在臉書表示，防疫人員每天必須穿脫隔離衣多次，用餐、休息時間更需脫下隔離衣，只能把隔離衣掛在休息室衣架或放在夾鏈袋中，隔離衣重複使用過程是否造成傳染風險？讓防疫協勤人員非常擔心，呼籲衛福部疾管署儘速補足防疫裝備，莫讓第一線人員處於染疫危險中。她更曝光根據桃園機場防疫協勤人員提供1月9日至11日的照片顯示，機場協勤人員為了重覆使用隔離衣，將隔離衣掛在休息室，也有人把隔離衣放在夾鏈袋中，讓隔離衣重複使用，且夾鏈袋更是上級發放下來，協勤人員質疑有汙染疑慮的隔離衣不是應該拋棄、以醫療事業廢棄物處理嗎？為何只能一天一件呢？

另外，賴香伶指出，國會辦公室上周三即詢問機場第一線員工防護衣不足問題，也向疾管署索資，疾管署口頭回應是「每天發四套隔離衣」給防疫人員，但截至今天上午，疾管署尚未提供桃園機場協勤單位之人員每日防護隔離衣使用數量、值勤人數及提供給保全的防疫物資。

最後賴香伶呼籲，疾管署應該即刻了解防護裝備發放是否確實？如有不足，立即補足，保護第一線高風險作業人員安全，才能將疫情阻擋於國門之外。

然而根據《中國時報》今報導，有機場第一線人員反映防疫裝備降級「縮水」一事，衛福部長陳時中強調「沒有降級」，將持續提供落地採檢相關人員連身式防護衣等裝備，並請專家評估機場各類人員最合適的防護裝備等級；桃機公司也說，相關防疫規定已依照疾管署與護理台灣隊的指示和建議辦理。