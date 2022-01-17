經市議員張廖乃綸爭取後，這個月紅綠燈終於設置完成並通電啟用，保障用路人安全。（市議員張廖乃綸服務處提供）

台中市西屯區福澤街與工業區一路口周邊車流量大、屢傳交通事故，但過去卻一直沒有設置紅綠燈，導致長輩、學童過馬路險象環生，台中市議員張廖乃綸會同當地里長及台中市政府交通局多次會勘，要求市府盡速增設紅綠燈，這個月紅綠燈終於設置完成並通電啟用，保障用路人安全。

張廖乃綸說，台中市西屯區福澤街與工業區一路口，是通往工業區的重要道路；當地福恩里、福中里住戶多，長輩們徒步前往福恩里樂齡學習中心要經過這個路口，很多孩子上學放學也要過馬路，但這個路口過去只畫斑馬線，沒有設置紅綠燈，大小車輛呼嘯而過，長輩及大人小孩過馬路膽戰心驚、相當危險。

張廖乃綸指出，幾年前里長就曾反應過應該設置紅綠紅綠燈，但前市府評估後認為未達設置標準，近年來交通事故頻傳、民眾陳情不斷，她多次與福恩里里長陳桂香、福中里里長廖阿月會同市府交通局3度前往現場會勘，要求市府盡速重新評估設置紅綠燈，終於在這個月設置完成並通電啟用。

長輩們看到福澤街與工業區一路口終於新設紅綠燈都很開心，張廖乃綸也同步要求交通局裝置小綠人讀秒器，讓民眾過馬路時安全更有保障。