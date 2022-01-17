新竹市警察局17日上午舉行新舊任局長交接典禮，由李安淳交接予郭士傑，李安淳此次調升為高雄市警局主祕，郭士傑則由警政署保安組長接任，交接典禮則由市長林智堅主持，在警政署警政委員陳耀南監交下，郭士傑接下印信宣誓就職。

市長林智堅表示，感謝前局長李安淳帶領警察同仁守護竹市，改善治安、交通、支援疫調工作，並在媒體各項評比中看見成果，另對新任局長郭士傑有兩大期許，盼親力親為做同仁表率、用心照顧基層，持續提升幸福城市治安。

他表示，李安淳於2020年9月25日到任，來到市府1年多時間，遇上台灣設計展、光臨藝術節和疫情，工作挑戰非常大，每每在交通會議上，李安淳總能夠將每條重要交通幹道掌握地非常清楚，另在治安工作上也得到媒體評鑑非常好的成績，再度對他表達感謝。

林智堅也歡迎新任局長郭士傑加入市府團隊，盼延續自己上任7年努力推動的幸福城市，安居樂業為首要工作；此外，竹市交通工作繁重，得知郭士傑過去曾擔任交通大隊大隊長，對他寄予高度期望，肯定會為竹市交通帶來很大幫助。

林智堅同時對郭士傑有兩大期許，包括凡事親力親為做同仁表率，帶領警察同仁共同守護城市治安，更重要的是用同理心來服務市民，降低犯罪率、提高見警率；另要用心照顧警察同仁，只要基層同仁有需要，立即反映、有效解決，只有照顧好警察同仁的局長，才能照顧好城市的治安。

警政署警政委員陳耀南表示，郭士傑工作歷練豐富，期望就任後持續發揮所長，持續推動新竹市警察局各項業務，並與相關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，建構祥和的治安環境，再度感謝市長林智堅對基層同仁的愛護。

市警局指出，原任局長李安淳為苗栗縣人，中央警察大學行政警察學系51期畢業，中央警察大學行政警察學系碩士，1年多的服務期間，因工作表現優異、績效卓著，並與地方單位互動良好，深獲新竹市民肯定，此次調升為高雄市警察局主任祕書。

新任局長郭士傑是雲林縣人，中央警察大學交通學系56期畢業，東吳大學法律學系碩士，歷任南投縣警局仁愛分局、彰化縣警局北斗分局及彰化分局等3任分局長，澎湖縣警局及嘉義市警局等2任督察長、彰化縣警局副局長、台中市警局督察、後勤科長、交通警察大隊大隊長、第五分局分局長及內政部警政署保安組組長等職務，內外勤經驗豐富，深獲各級長官肯定，進而拔擢接掌新竹市警察局局長。