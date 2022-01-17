直播》社區確診多點爆發 陳時中最新說明

疫情指揮中心今公布17例本土病例，創這波疫情單日新高，其中14例為1月7日及9日到西堤用餐的消費者，及西堤的員工，3例分別為日前確診的聯醫仁愛院區護理師的男友、新北亞東醫院的護理師，及一名出車禍到醫院篩檢陽性的個案，Ct值32。另外，今日新增48例境外移入；確診個案中無新增死亡。

疫情指揮官陳時中表示，除了西堤群聚案外，今日新增3個零星個案，一名為亞東醫院的護理師，該案周邊的人檢驗後，都是陰性，目前正在做病毒基因定序，因為該案並非在專責病房，所以要做基因定序釐清感染源。

指揮中心表示，今日新增本土個案為8例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為28例男性、20例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲，分別自美國(28例)、菲律賓(2例)、法國、愛爾蘭、荷蘭、哥斯大黎加、加拿大、丹麥及德國(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於今(2022)年1月2日至1月16日。