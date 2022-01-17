台南市南區台86線與濱海公路交叉地段，將設立觀光特定區，預計2026年完工。（台南市觀旅局提供／程炳璋台南傳真）

台南市政府與國產署、營建署17日簽訂合作備忘錄，在台86線東西向快速道路與台17線交叉口一處2.92公頃空地，將開發為觀光特定區，未來可做旅館、渡假村與綜合型商場，預計2026年完工招商，帶動南區起飛。

台南市南區擁有黃金海岸優美海岸線，長年以來除了建設台86線西端出口外，無重大建設，使得區域發展遲滯。

台南市政府計畫開發位在台86線西端出口，原屬國產署、營建署的一處大型空地，將該地從雜草叢生的荒地，轉為台南市新的蛋黃區，17日3方簽定合作開發備忘錄，將其中2.92公頃設為觀光特定區，未來朝觀光旅遊軸帶發展，附近喜樹灣里正著手市地重畫作業，後續再完成都市更新。

台南市觀旅局長郭貞慧表示，此案為純觀光遊憩區，預計2026年完工，可設定地上權招租，為了加快開發，招商作業將同步並行。

台南市長黃偉哲表示，該區域座落在黃金海岸沿線，等於無敵海景第一排，緊鄰台86線快速道路與濱海公路，又可快速到達安平區，可視為如同一塊璞玉般的寶地，近3公頃土地設定觀特區後，區內禁止作殯葬、八大等行業，只能發展觀光，可稱得天獨厚，盼經過細磨雕琢後，成為美玉般的黃金地段。

黃偉哲舉歸仁區的沙崙綠能科學園區為例，認為設定觀光特定區後，未來將帶動南區起飛發展。