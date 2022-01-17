新冠肺炎變種病毒Omicron疫情持續在全球延燒，經濟變數讓智慧型手機品牌廠普遍對高階機種銷售信心不足，光學鏡頭廠大立光(3008)執行長林恩平於法說會釋出偏保守展望，引發外資及國內法人降評賣壓，今天大立光股價持續逆勢下跌，盤中股價回測庫藏股均價，拖累玉晶光(3406)股價也失守500元關卡。

相較於台積電(2330)於法說會報喜後股價連日攀升，今天盤中股價更創下掛牌新高，大立光顯得落寞，除了因為第1季有季節性因素比較差，且供應鏈還是有問題，大立光預估，1月看起來比去年12月差，2月會更差，高階智慧型手機市場前景未明，也讓法人對大立光看法轉趨保守。

林恩平表示，去年高階機種賣得不好，客戶信心變差，今年雖然高階機種沒有變少，8P機種導入變多，也有中階手機客戶搭載高階鏡頭，但普遍不敢樂觀，預估8P機種要下半年量才會比較大。

大立光法說會後，不少外資及本土法人下調大立光投資評等，以及今年與明年獲利預估，14日大立光股價以跌停板2140元作收，今天盤中股價持續逆勢下跌，在庫藏股買回均價2084.8元附近震盪，大立光股價能否在庫藏股均價止跌有待觀察。