校園智慧化，服務再升級！縣府整合學校校務行政系統與APP行動服務，17日宣布啟動「新竹縣智慧校園APP」，包含學生請假、公告推播、學生出缺席查詢、我的圖書館、成績查詢、學生查詢、健康照護、學雜費繳費、午餐管理、體溫量測記錄等功能，讓親師生互動更即時，服務更便利！

「這是桃竹苗區域首創整合學校校務行政系統與「School＋家長」APP行動服務！」教育局在啟動儀式上，精心錄製客語介紹APP影片，示範使用APP服務功能，如「我的圖書館」、「午餐管理」及「學雜費線上繳費」三項讓家長有感的便利性服務。

教育局長楊郡慈指出，新竹縣各級學校不遺餘力在推廣閱讀教育，家長可透過APP了解熱門書籍排行，查看適性閱讀SR值，還可查看孩子的圖書借閱狀況與紀錄，增加親子話題。

此外，家長也可透過APP行動服務，了解孩子每日在學校吃的營養午餐有哪些營養菜色，還能利用APP線上繳費功能繳納學校費用，讓忙碌工作的家長透過便利的行動服務，關心並了解孩子在學校的學習狀況，增進親子關係。

楊郡慈說，這項APP行動服務從本月開始實施已有67％的家長下載使用，希望寒假過後能達到9成，請家長踴躍下載，預計110學年度第二學期，逐步開始啟用各項服務功能，希望平台的服務能讓親師生都有感，學校與家長溝通更即時，一同為孩子的教育攜手合作。

楊郡慈並偕秘書長陳季媛等人在現場APP體驗區試用及聽取介紹。陳季媛誇讚APP非常好用且快速方便，簡單易懂，老師能迅速知道家長需求，家長也能與學生互動。