國外一名人妻懷疑老公偷吃，想出一記「狠招」，她將保險套浸泡在辣度驚人的「哈瓦那辣椒水（habanero pepper juice）」中整整1小時，結果結局完全超乎這名人妻的預料，因為3小時後閨蜜打電話向她抱怨，跟男友親密之後下面「著火了」；而老公回家則用冰袋敷下體，宣稱那裡被燙到。

根據英國《每日星報（dailystar）》報導，一名女子在臉書自曝，離婚前在老公車上發現一盒開過的保險套，懷疑老公偷吃，於是她趁老公睡著，把保險套拿去泡哈瓦那辣椒水整整1小時，再偷偷放原處。

老公睡醒後，表示要去老媽家幫忙處理事情就出門了，3小時後，讓這名女子震驚的事發生了，她接到閨蜜的抱怨電話，閨蜜唉唉叫跟男友親熱之後，下面就像著火一樣超級痛。而丈夫不久也回到家，還用冰敷袋壓著「那話兒」，老公的說法是不小心被燙到了。

最後結局料想得到，女子將丈夫與閨蜜一起「炒」掉，而且他們從頭到尾都不知道發生何事，反而女子如果見到他們，就會狠酸：「哪裡著火啦？」。

不過不少網友懷疑保險套如何能泡辣椒水？有一名網友推測，女人是將沒拆封的保險套拿去泡，使用時就會手和私處就會沾到包裝上的辣椒水。