羅根保羅名列年度十大高收入YouTube明星。（美聯社資料照）

美國財富雜誌《富比士》公布了去年十大YouTube明星，職業拳擊手保羅兄弟雙雙進榜，傑克保羅（Jake Paul）、羅根保羅（Logan Paul）雖然收入有差距，但都是非常驚人的數字。哥哥羅根進帳1800萬美元（新台幣5億）排名第9，弟弟傑克進帳4500萬美元（新台幣12.4億）排名第2，成為近年最強的「網紅兄弟」。

羅根保羅在2017年12月引起巨大爭議，他跑去日本富士山青木原樹海（被稱為自殺森林），還站在上吊的屍體旁邊有說有笑，導致保羅兄弟一度遭到YouTube封殺，拿不到廣告利潤，贊助商也跑光。現在YouTube已經回復與兩兄弟的合作關係，羅根去年的影片累積超過1億觀看人次，更厲害的是他找上傳奇拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）打了一場表演賽大賺一筆。

當年的日本事件之後，傑克保羅的主戰場逐漸轉移到拳擊擂台，去年他只上擂台打了3場拳賽就賺得金銀滿屋。對手是兩位前MMA冠軍阿斯克蘭（Ben Askren）、伍德利（Tyron Woodley），伍德利打了兩場都輸，特別是第二戰被傑克一拳KO，被網友票選為職業拳壇「年度最佳KO」。傑克去年總收入9成來自拳擊，YouTube現在只是他用來宣傳的地方。

至於年度第1名的YouTube明星是23歲的美國人MrBeast（本名Jimmy Donaldson），他開創一個叫做MrBeast Burger的外送漢堡速食業，加上他擁有的8800萬訂閱者，賣出500萬個漢堡。去年MrBeast賺進5400萬美元（新台幣14.9億）。

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