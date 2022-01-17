日本官方17日（周一）公布，去年11月核心機械訂單連續兩個月上揚，顯示企業儘管面臨原料上揚的壓力，對資本支出的胃口仍然穩健。

被視為資本支出觀察指標的核心機械訂單呈現增長，可望使日本決策者鬆一口氣，因該國政府一直冀望企業投資能啟動由民間需求引領的經濟復甦。

2021年11月核心機械訂單較10月成長3.4％，增幅優於經濟學家預估的1.4％。10月訂單月增3.8％。

不過經濟學家認為，由於全球經濟前景不明，日企可能將本季的資本支出延後至4月開始的新財年。