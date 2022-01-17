沖繩Omicron患者中，以發燒症狀佔最多。

Omicron症狀類似感冒，英國患者通報的症狀中，以流鼻水、頭痛、甚至喉嚨痛等為大宗，只有50%患者出現典型新冠症狀發燒，不過沖繩的調查顯示，有發燒的患者最多，將近80%。

根據英國應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）統計至13日，用戶通報最常見的前5大Omicron症狀，由多至少依序為流鼻水、頭痛、疲倦、打噴嚏及喉嚨痛，只有50%用戶通報出現發燒、咳嗽、嗅味覺喪失等三大新冠典型症狀。

不過日本共同社報導，日本國立感染症研究所調查沖繩縣內2021年12月1日至2022年1月1日間感染Omicron的105名患者，當中97人出現症狀，其中81人發燒超過攝氏37.5度，59人有咳嗽，55人有疲倦，出現嗅、味覺障礙的只有1人。

出現發燒症狀的患者最多，佔比達77%。

參與研究的確診者中共有69人接種過2劑疫苗，約佔2/3。研究也指出，確診者出現症狀的潛伏期為3天。

報告總結，輕症患者的佔比仍舊較高，不過也指出，「即便接種疫苗仍會感染」，因此繼續採取戴口罩及保持社交距離的防疫措施相當重要。

報告也補充說明，由於潛伏期短、密切接觸者的感染率高，因此預測患者人數增加的速度將變快。