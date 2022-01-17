桃7分局長1大隊長交接，市長鄭文燦觀禮感謝桃警團隊協助防疫。(蔡依珍攝)

桃7分局長1大隊長交接，市長鄭文燦觀禮感謝桃警團隊協助防疫。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦今上午於市府B2大禮堂，出席「警察局桃園分局等8個機關卸新任分局長、大隊長聯合交接典禮」時表示，近年桃園治安績效良好，警察局團隊在刑事偵防、交通安全或其他警政勤務等各項評比榮獲眾多獎項，包括去年考評共計11項名列第1名或特優、21項名列第2名，市府全力支持各項警政工作、創造最優質的工作環境，讓同仁無後顧之憂的發揮能力，也感謝警察局長陳國進，帶領辛苦打拚的警察同仁，為打造桃園成為安全城市所付出的努力。他說，本次調動的人員皆為幹才，在警察生涯中表現優秀，鼓勵他們在新職務中勇於承擔新的責任與考驗。

鄭文燦提及，桃園人口成長為全國第一，各項城市指標不斷提升，並逐步完成多項警政興革：包括市府積極向中央爭取，並獲同意增加警察預算編制員額993人，為歷年最高；警民比例從1：607降低至1：479，大幅提升警政勤務的分配能力；桃園協勤民力總人數超過1萬5000名，義警、義交、民防、山地、守望相助與志工隊等，透過警民合作讓力量更強大。他也感謝桃園市議會的支持，桃園在去年底啟用「DNA暨化學鑑識實驗室」與「桃警無人機隊暨AI巡防系統」，充實桃警團隊科技辦案的能力，給予市民更安全的環境。

鄭文燦也談及，他擔任市長後，已完成14座警察廳舍的改建，另有6座正興建中，在他8年的任期中預計將完成20座警察廳舍改建。同時市府也致力於增加社會住宅中的警察職務宿舍，希望提供同仁更多優質的居住選擇。

鄭文燦也感謝警察同仁在疫情期間支援防疫勤務，有效遏止民眾群聚與不戴口罩的發生情況，桃警團隊在疫調工作的成績也是全國模範，尤其Omicron病毒傳播力快速，平均每3天便一輪感染，包括金嗓歌友會、聯邦銀行健行分行等專案，都透過警察同仁迅速追追追，一一找出匡列個案並安排採檢，肯定同仁兢兢業業、日夜無休的全力以赴，帶給市民最大的安全保障，也獲得市民一致的信賴與肯定。

本次交接布達人員共計11位，分別為警察局主任秘書蔡鴻義調任警察局副局長、內政部警政署秘書室主任顏旺盛調任警察局副局長、內政部警政署教育組長廖恆裕調任警察局主任秘書；平鎮分局分局長黃富村調任桃園分局分局長、大園分局分局長吳明彥調任平鎮分局分局長、大溪分局分局長董欣欣調任大園分局分局長、警察局保安警察大隊大隊長王鉉仁調任大溪分局分局長、警察局後勤科長謝建國調任警察局保安警察大隊大隊長、龜山分局分局長蕭欽杰中壢分局分局長、龍潭分局分局長蔡啟仁調任龜山分局分局長、內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊大隊長蔡坤益調任龍潭分局分局長。

另警察局副局長薛文容調任保安警察第五總隊總隊長、警察局副局長楊鴻正調任台北市政府警察局副局長、中壢分局分局長陳百祿陞任保安警察第一總隊副總隊長、桃園分局分局長李建民陞任保安警察第三總隊主任秘書。鄭文燦也特別肯定並感謝他們在桃警團隊的努力與承擔。