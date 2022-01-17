為林靜儀打贏中二立委補選的前台中市長林佳龍今天批評台中市長盧秀燕，擔任市長後，將台中捷運藍線B1站北移約1.2公里，不僅浪費時間，又增加300多億預算，讓台中捷運藍線可能要到15年後才會有。並直指盧市府更改路線，這些車站、路線，旁邊的土地跟顏家都有關係，涉及是否利用捷運路線跟車站炒地皮。

林佳龍今天接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪表示，當初B1站是設在台中港三井Outlet購物中心。此規劃在他主政時從頭到尾都沒變動，但到後來盧市府卻更改路線，想把機廠設在三井Outlet附近，他認為，維修機廠應該設在其他地方，不能跟有人流進出的B1站設在一起。

林佳龍指出，交通部後來有找到機廠位置可以設在台中港裡面，就是靠進防風林的區域，而他在擔任交通部長時，曾有建議捷運藍線，要繼續延伸到梧棲漁港跟高美濕地，因為站在港市合作的角度，會希望捷運能夠在港區多繞一下，因此原先當市長時就先規劃到台中港，靠三井Outlet那塊。

他擔任交通部長時就希望機廠能移到防風林，因為也同樣在台中港區，可以讓維修歸維修，並讓原先路線繼續延伸服務更多人。林佳龍砲轟盧市府故意打混仗，「說我們不讓捷運藍線進去台中港區，所以才改到已廢除的國中預定地旁邊，而那邊卻有兩間顏寬恒家族的電子遊戲場，因此這根本是指鹿為馬、抹黑。」

他說，盧市府將交通部通過的可行性研究路線更改，包括B1、B4、B5、B5站。且盧市府改路線送到交通部時叫做「綜合規劃」，但因為程序跟實質內容，必須要經過審查，所以沒那麼容易通過。不過在過程中外界卻發現盧市府花了3年多更改路線，結果卻回到原點重新開始浪費時間，增加3百多億，還可能要等到15年後才會有捷運藍線。

林佳龍表示，盧市府更改路線，讓大家發現這些車站、路線，旁邊的土地跟顏家都有關係，就涉及到是否利用捷運路線跟車站炒地皮，並不是說只有先前的正英站爭議，其中還包括沙鹿火車站被盧市府北移，導致未來沒有辦法跟捷運共站，會使台鐵海線沒辦法直接從沙鹿去搭捷運藍線，且到了台中港後也沒辦法直接去三井Outlet逛街，也不能到梧棲漁港吃海鮮，也不能去高美濕地看夕陽，「那這條捷運在服務誰？」

台中市府指出，沙鹿車站北移原因，是因過去方案無法共構，未來將預留新火車站銜接介面，減少轉彎優化線型，直行臺灣大道，使一站變兩站，擴大沙鹿區服務範圍，也不必徵收民宅，落實土地正義。

但林佳龍認為，盧市府說詞會使越說破洞越多，因為現在沙鹿火車站已經蓋好新的，且旁邊還有停車場預定地，行政院原先核定的是捷運藍線會跟沙鹿火車站共站，但現在決定北移，「是要台鐵配合台中市政府嗎？要把火車站移到B4、B5站？妳是誰啊？」

林佳龍表示，地方政府負責捷運路線規劃，但台鐵站要設在哪，不是台中市政府能夠決定，現在卻倒果為因，本末倒置，「現在還扯東扯西，為了圓一個謊，導致撒更多的謊。」