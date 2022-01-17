走過腳傷、感染新冠肺炎等健康問題，西班牙職業網球名將納達爾（Rafael Nadal）再度回歸南半球，挑戰澳洲網球公開賽，首輪面對生涯首次交手的美國選手吉隆（Marcos Giron），納達爾6比1、6比4、6比2直落三勝出，晉級到第2輪。

這場比賽納達爾保住所有發球局，也5度破了吉隆發球局，第3盤邁向勝利的發球局中，納達爾曾陷入0比30落後，也遇到破發點危機，不過接下來兩分他透過出色的發球爭取分數，其中1分是透過「愛司」球拿下，然後再以強勢一發讓吉隆不好回發而取得賽末點，最終不到2小時收下勝利。

納達爾近兩年飽受腳傷之苦，去年8月底再因傷勢宣告球季前報銷，12月到中東參加表演賽時又感染新冠肺炎，所以趕在澳網開打前恢復健康，先在雪梨網球菁英賽用生涯第89座ATP巡迴賽冠軍，來為問鼎澳網打進一劑強心針。

直落三擊退吉隆後，納達爾表示雖然不敢說自己是百分之百完美狀態，能夠回到球場、再來澳洲墨爾本參賽，他就已經很開心了，自己也說不準接下來發生什麼事，就是每場盡全力發揮。