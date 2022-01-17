空軍嘉義基地編號6650的F-16V單座戰機，11日下午在嘉義縣東石外海的水溪靶場進行對地炸射訓練時，墜海失事，飛官陳奕不幸殉職。外界也猜測，飛官當時可能因不明原因昏迷導致意外發生，而據傳事發前6650機曾出現有毒氣體滲漏狀況，造成警示燈號亮起，但空軍表示，只是燈號誤閃，且事發當天上午該戰機也升空飛了兩批次訓練，狀況都正常。

編號6650的F-16V戰機墜海失事，14日晚間DNA證定結果出爐，嘉義地檢署表示，檢體經DNA比對，與陳奕母親存在一親等關係，99.999％為飛官陳奕。15日上午，利用平台式抽砂船、水陸兩用怪手動力竹筏、怪手等重機具在墜機點抽砂，尋找其餘大塊機體殘骸，並進行吊掛作業。

陳奕的父母及親友在軍方人員陪同下，15日中午12時許，抵達現場準備進行招魂儀式。空軍也強調，將全力配合家屬進行治喪事宜。

而今（17日）有媒體稱接獲爆料，指該戰機失事前曾發現機艙發生有毒氣體滲漏的情形，導致警示燈號亮起。對此，空軍司令部表示，6650號戰機10日上午實施地面搶修任務演練時，確實發現燈號亮起，顯示使用「聯胺氣體」的「緊急動力機」啟動，但經下載機體電腦資料比對，確認是燈號誤閃，「緊急動力機」實際並未運作。

此外，空軍也指出，燈號誤閃當天上午，該戰機也升空飛了兩批次訓練，狀況都正常。