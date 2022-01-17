洪姓水電工在住家浴廁內放置針孔攝影機，2019年10月到12月間，陸續拍攝自己的妻子、小姨子、岳父和外甥女等8人，小姨子拒絕撤告，洪男因妨害秘密罪遭判處徒刑5月，得易科罰金30萬，而偷拍未成年外甥女部分，被控違反《兒童及少年性剝削防制條例》，法官認為甥女當時正在沐浴，洪男沒有拍攝外甥女的性交或猥褻行為，其行為並非滿足性慾，與構成要件不符，判決洪男無罪。

洪男為了滿足自己窺視他人的隱私慾望，案發時在北市住處浴廁內，裝設針孔攝影機，陸續錄到小姨子裸露胸部、性器官等沐浴影像，經過2個月，被妻子發現針孔攝影機而報警處理，兩人現已離婚。

洪男拍攝全家8人如廁、沐浴畫面，包括小姨子和外甥女、岳父和外甥以及家教都入鏡，被控妨害秘密罪、兒童及少年福利與權益保障法，家人案發後和解並撤回告訴，但小姨子並未撤告，法院依妨害秘密罪判處徒刑5月，得易科罰金，每日2000元折算1日，但因《兒少性剝削防制條例》屬於公訴罪無法撤回。

判決指出，依該法第36條第3項，洪男拍攝或製造，使兒童或少年為性交或猥褻行為，但法官認為，「猥褻行為」必須是足以興奮或滿足性慾的一切色慾行為，依照教育部《國語辭典》，沐浴是只用水洗除身上污垢，是人類的一種個人衛生活動，不分老少、性別，幾乎每天都會洗澡，以維持身體乾淨，包括上廁所，也都是維持生活的基本行為，並非為了滿足性慾，難以認定沐浴、如廁屬「猥褻行為」，認定構成要件不該當。

檢方認為，有癖好的偷拍者拍攝兒童或少年沐浴、如廁，目的是為了滿足性慾，若以沐浴非主觀上認知的猥褻行為，而判決被告無罪，將失去保護無知兒童、少年的目的，待收到判決後再研議是否上訴。