台中市長盧秀燕上任後將北屯社會住宅預定地賣給建商，前台中市長林佳龍今天認為「這爭議很大」，總太標下後馬上就調漲房價，從一坪15萬跳到30萬以上，後來前後又有8個建案，水湳經貿園區更可能是「深水炸彈」。他暗諷，有些人過去剛好是媒體寵兒，政治人物就是要把面具拿下來面對社會。

林佳龍今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，談到社會住宅議題表示，談到這他很傷心，因為他先前曾喊出，「8年一萬戶，4年五千戶」，這些都有按照規畫執行。

而在太原路段部分，他說，胡志強擔任市長任內，地政局原先想要賣掉，但他上任之後覺得不行，希望這塊地能夠維持平價，畢竟蓋社會住宅就是希望房價不要衝太高。

林佳龍指出，後來他搶救了一半用地蓋社宅，另一半自然會比較平價，當時標售也不知道誰會來標，後來總太建設標到，想要蓋平價住宅賣給大家，讓買的人去買，而買不起的人就來住社會住宅，兩者再融合在一起。

林佳龍提到，台中社宅是3好1公道，跟一般的國宅不一樣，3好包括地段好、建物好、生活機能好，租金價格也公道，一定市價7成以下，還有規劃公共設施、托老、托幼、青年創業，周邊還有學校跟公園，因此是要把最好的地給台中人租用。

他說，這些建物一坪都是以12萬起跳，且交通部分，還有高速公路在附近等等，「但盧市府說移到哪裡蓋東西都是騙人的，這些都是我規畫的」，其中找地最困難，為了滿足1萬戶社宅，甚至還去跟國防部要地，後來還請內政部一起來幫忙，才成功租到。

對台中市新聞局前局長卓冠廷質疑，在盧秀燕上任後，將北屯社會住宅預定地賣給建商有圖利財團之嫌，林佳龍說，「這爭議很大」，在總太建設標下第一期之後，早就知道旁邊是社會住宅，結果盧秀燕卻把社宅解編標售給總太。

他說，總太馬上就將第一期價格從15萬跳到30萬以上，後來前後又有8個建案，導致價格水漲船高，變成總太王國。「而我當市長四年，把零星地處分掉，大約有5、60億，但現在盧市長3年執政下來，已經賣掉512億，現在標售中還有200多億。」

林佳龍接著提到水湳智慧城，他說裡面有研發創新專區，還有青年創業園區，盧市府卻都把他們切割，變成蓋豪宅，「台中的土地問題大家只看到冰山一角，捷運引發的路線周邊土地到底是誰的？有沒有政商勾結？」

他質疑水湳經貿園區可能是「深水炸彈」，那邊的土地包括了中央公園，是屬於所有台中人的，但現在卻變成建商的，「那公共設施是來服務少數人的嗎？需要把水湳智慧城變成另外一個七期？把大樓都蓋得像城堡，讓車子呼嘯而過，不能讓民眾在那邊駐足，也不能變成公園綠地？這不僅違反土地正義、居住正義也違反了世代正義。」

藍營擔心綠營打顏家模式是否會複製到年底選戰，林佳龍說，「真金不怕火煉」，擔任政治人物選過很多次選舉，都會備受檢驗，但有些人過去剛好是媒體寵兒，就像前立委陳柏惟說的面具感很重，而政治人物就是要把面具拿下來面對社會，但也要就事論事不要人身攻擊，畢竟台灣是很善良跟溫暖的社會，對人的攻擊最後也會迴向到自己，眾生都平等，對事不對人，對事要有公論。