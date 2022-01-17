吳亦凡在2021年因涉嫌強姦罪被關進北京朝陽監獄，吳亦凡進監獄已半年，就有網友在微博PO出吳亦凡暴肥照，只見他頂平頭，臉腫一圈、雙下巴明顯，和吳亦凡過去瓜子臉、尖下巴的帥氣模樣判若兩人，對比照相當震撼，不過有網友就點出，吳亦凡暴肥照應該是用他日前的受訪照後製而成，並非他現在的真實樣貌。

加拿大籍華裔男星吳亦凡，去年遭大陸網紅都美竹踢爆誘騙未成年少女、劈腿多女，吳亦凡雖多次發聲明反駁仍止不火，最後由北京市公安局朝陽分局證實，吳亦凡因涉嫌強姦罪，被依法刑事拘留，吳亦凡進監獄已半年多，就有微博博主曬出吳亦凡暴肥照，只見他頂著平頭、臉腫一圈、雙下巴明顯，和吳亦凡過去瓜子臉、尖下巴的帥氣模樣判若兩人，網友還狠酸「監獄伙食那麼好」，虧吳亦凡適合代言牢飯。

但有不少人則揪出不合理處，照片中的吳亦凡穿著紅色格子襯衫，但監獄應該要穿制服，也有細心網友分析，照片是透過紅極一時的變胖App後製而成，而吳亦凡暴肥照是網友拿他2015年受訪的影片截圖後製而成。

吳亦凡被曝暴肥照，不過這其實是App後製圖。（圖／取材自吳亦凡Instagra、張大兵BigBing微博）

吳亦凡受訪照被拿來P圖。（圖／取材自Youtube）

其實不只坐牢暴肥照，吳亦凡日前也接連被傳出，他因搶食物、愛唱歌而和獄友起衝突，甚至傳出吳亦凡被獄警做肛門檢查，讓他身心大崩潰，不過事後則被戳破是誤會一場，甚至連監獄影片也被證實是多年前發生在國外監獄的影片，影片中主角當然也不是吳亦凡。