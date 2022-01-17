因投資人認為產油大國產能受限，全球石油需求未受Omicron變異株太多影響，押注油市供應仍然吃緊，帶動國際油價17日（周一）勁揚，布蘭特原油期價衝上逾3年高點。

布蘭特原油期價周一亞洲早盤一度升抵每桶86.71美元，創2018年10月3日以來最高。台灣時間下午2時左右，該原油期價漲幅收斂至0.08美元或0.09％，報每桶86.14美元。

西德州中級原油期價亞洲早盤也躍升至每桶84.78美元，創去年11月10日以來高點，隨後漲幅收斂至0.33％，報每桶84.10美元。