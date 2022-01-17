為避免電弧爐碴摻入混凝土影響建築結構安全，亞泥（1101）百分之百持股的亞東預拌，已研發出砂石爐碴快篩檢測法（AMS）；亞泥17日指出，亞東預拌AMS檢測技術專利已通過政府認可，將無償授權全國預拌混凝土同業使用，擔負起企業社會責任與技術共享的ESG精神。

亞東預拌已協助台灣區預拌混凝土公會，完成訓練全國1000多位預拌混凝土同業品管人員，未來將與各建築同業，一同為建築安全把關，提供消費者良好的居住環境。

亞東預拌總經理金崇仁指出，預拌混凝土占建築業的營建成本6-8％左右，可是混凝土品質的良窳，深切影響整棟建築物的結構安全，混凝土對消費者的「安心宅」非常重要。

隨著國內建築業的進步，超高性能混凝土UHPC的應用與建築安全履歷，也將陸續在建築產業中落實，金崇仁指出，亞東預拌的技術研發中心，未來也會提供混凝土從原料端、生產流程到營建端完整的產品履歷、提供品質保證及供應綠建材與低碳混凝土，將與顧客共同組成堅強團隊，成為國內營建業持續成長的動能。

在超高性能混凝土的研發，金崇仁表示，亞東預拌技術研發中心更開發高端產品包括溫控混凝土、自充填混凝土、高流動混凝土及高抗滲混凝土等，已陸續導入台北信義區A7「台北天空塔」、台中之鑽摩天大樓、及全台最高住宅大樓「遠雄The One」等。