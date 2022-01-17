露西（右）與奧斯汀兩人直接在電梯中上演「火車便當式」激情擁吻。（威視提供）

露西在片中的時尚穿搭，網友認為可媲美《艾蜜莉在巴黎》。（威視提供）

浪漫愛情喜劇《黑特冤家》由露西海爾與奧斯汀史托威爾攜手主演，身高僅157公分的露西與185公分高挑挺拔的奧斯汀形成28公分的「超萌身高差」，重現書中男女主角的巨大身高差距。不僅如此，本片也找來電影《大娛樂家》的造型團隊親自操刀，讓主演們從妝容、穿搭都「神還原」成書中男女主角形象。

除了外型還原度高，兩人於小說中精采的唇槍舌戰與情慾親熱戲更是被原汁原味地搬上大銀幕，在預告中可看到兩人原本在電梯中面面相覷、衝突一觸即發，沒想到下1秒露西竟向前索吻，而被「硬上弓」的奧斯汀更是直接霸氣地捧起嬌小的露西進行「火車便當式」的激情擁吻，火辣的畫面讓人有無限遐想。

《黑特冤家》首先確定女主角由露西飾演，而在尋找男主角人選時，露西力薦好友奧斯汀，認為他非常符合角色，而奧斯汀在答應接演後，社群竟突然湧入了大批書迷，給予他各種表演上的建議，讓他受寵若驚同時也感到「壓力山大」。

因此除了反覆細讀原著小說外，首次接演浪漫喜劇片的奧斯汀，還積極地看同類型電影來做功課，並以曾詮釋多部經典愛情電影的「英倫男神」休葛蘭為目標，奧斯汀表示：「休葛蘭非常會詮釋浪漫愛情片的各種角色，而且都超有魅力！」可以與好友一同主演的露西也興奮不已表示：「我跟奧斯汀認識很多年了，我非常信任他，跟他對戲的每一幕都跟我想像的一樣！」並補充道：「我甚至覺得這真的是工作嗎？太荒謬了！因為玩得太開心了！」電影2月11日在台上映。