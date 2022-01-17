在少子化下的台灣，每一位年輕生命因交通事故而逝去都讓我們加倍惋惜。但台中市近年在道路交通事故死亡人數上，年輕無照機車騎士死亡以及18到24歲的駕駛人死亡人數都急遽上升。市議員賴佳微說，請市府儘速拿出對策。市府交通局強調，由市府道安團隊各小組從3E（工程、教育及執法）各面向持續努力。

賴佳微說，根據道路資訊統計網的資訊，發現台中市去年1到10月竟有45位年輕人因交通事故喪命，這數字是6都最高而且與其他五都差距甚大。另外台中在無照機車騎士的死亡數也是6都最高的六位，這都顯示台中市對於年輕駕駛人交通事故的防治上還有很大的努力空間。

賴佳微表示，相較去年同期這兩項數字台中市都增加20％，除台南小增4％，其他4都是下降的，看到這樣的數據，媽媽市長應該要特別感到痛心。市府應該全力在交通事故死亡上提出通盤性的檢討，特別是針對年輕駕駛人事故的防治。對於每個重大事故個案發生的原因與路段應充分做一個釐清與檢討。

賴佳微建議，現在各級學校都快要放寒假，應特別請師長加強對學子案例宣導，加強年輕駕駛者對於防禦性駕駛的觀念，並鼓勵在考照前參加機車駕訓班。特別在無照駕駛的問題上也要徹底解決，市府應加強執法，不要再讓這麼多台中的年輕希望因此逝去。

交通局指出，依據交通部道安資訊平台統計，台中市自2018至2020年，18至24歲30日交通事故死傷人數，由2018年1萬9048人、2019年1萬8535人、2020年1萬7296人，連3年逐年下降；去年1至10月18至24歲年輕族群交通事故死傷人數為1萬2808人，較2020年同期1萬3856人下降7.6％。

交通局強調，考量年輕族群主要交通工具為機車，在工程面上，市府除依道路特性調整標誌、標線外，另將標線防滑係數由45BPN提升至65BPN，透過友善機車環境的改善，降低該機車群族的涉入事故。在執法方面，市府在多所學校周邊道路，設有固定式測速及闖紅燈照相設備，以警告方式，輔以執法作為，期望防制事故發生。