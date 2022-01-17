高雄親子引頸期盼的凹仔底森林公園鳥巢共融遊戲場17日正式啟用，高雄市長陳其邁也特地前往共襄盛舉。（洪浩軒攝）

高雄親子引頸期盼的凹仔底森林公園鳥巢共融遊戲場17日正式啟用，高雄市長陳其邁也特地前往共襄盛舉。（洪浩軒攝）

高雄親子引頸期盼的凹仔底森林公園鳥巢共融遊戲場17日正式啟用，高雄市長陳其邁也特地前往共襄盛舉，他致詞時提到，去年收到一封5歲小朋友寫的信，稱凹子底公園沒有遊戲場，才促成該座共融遊戲場的興建工程，陳其邁也宣布今年預計將再新建30處共融公園遊戲場。

陳其邁去年收到一位年僅5歲幼童寫的注音文信件，內容說道自己來凹仔底公園遊玩，但公園內卻沒有滑梯，讓他很失望，希望市長可以在公園內增建滑梯、鞦韆等設施，並附上5歲幼童自己繪畫的公園遊戲場草圖。隨後陳其邁便指示工務局養工處積極規畫遊戲場域，養工處歷時半年、斥資1717萬元成功打造凹仔底森林公園鳥巢共融遊戲場，提供當地親子最舒適的休憩環境。

陳其邁表示，看到這位5歲小朋友寫給他的信，他突然一陣心酸，因為一個好的公園不僅是城市的綠洲，更能創造親子之間共同的美好回憶，如今凹仔底森林公園鳥巢共融遊戲場正式啟用，讓許多孩童們的美夢成真，相信大家都相當開心。

陳其邁指出，目前高雄共有34個共融公園遊戲場，今年編列了4.2億預算，預計會再多新增30個共融公園遊戲場，全市總共64處看似很多，但以高雄38個行政區及人口來算，仍然略顯不足，除了希望可以繼續增建共融公園外，也盼公園可以提供小朋友歡樂又安全的遊戲設施，滿足大小朋友的需求。

高市府工務局表示，鳥巢遊戲場採用分齡分區設計，針對5至12歲的小朋友營造3.7公尺高的鳥巢遊戲平台，並提供多種攀爬動線，滿足小朋友挑戰自我、冒險犯難的需求，幼兒區則設有彩蛋沙坑及磨石子滑梯，讓家長可以陪伴幼兒玩樂，另外，遊戲場域內還有訓練遊戲場、單槓等設施，讓全年齡的民眾都可以在遊戲場內遊樂、休憩。

裕誠幼兒園園長廖季英表示，凹仔底森林公園離學校不遠，所以學生們平時在課餘時間很常到公園遊玩，當時得知要興建鳥巢遊戲場後，學校親師生都非常期待，現在遊戲區正式啟用，多了親子共融遊戲空間，大家都非常開心。