農曆春節腳步接近，淡水區關懷弱勢協會於昨(16)日在富基采麗婚宴會館旁停車場舉辦歲末關懷活動，邀請淡水、三芝、石門、八里等4區弱勢家庭參加，淡水警分局犯罪宣導團及可愛的警察娃娃也到場與民同樂，「刑警歌手」偵查佐林慶宏更獻唱2首歌曲炒熱氣氛，將反詐騙、防搶與防竊等犯罪預防觀念深植大家心中。

「大姐，假如你在市場購物，你的包包要怎樣背，才可以防止被偷或被搶呢？」、「銀行ATM提款機，沒有解除分期付款的功能！」、「應徵工作時，千萬不能將存摺寄給對方！」，除了請民眾上臺互動演示，如何在擁擠的公共場合裡防搶、防竊外，更提出「反詐騙」的問題舉手搶答送獎品，會場警民互動熱絡，偵查佐林慶宏舞臺上更是大聲疾呼：「過年期間，母湯擱吼郎騙阿！」

淡水警分局表示，淡水區關懷弱勢協會連續15年不間斷地舉辦關懷活動，警方也藉由這個機會，在農曆春節前，深入社區針對高風險被害族群，加強防詐宣導，期望透過關懷民眾等相關積極作為以防患未然，提高民眾自我防衛能力，降低被害機會。