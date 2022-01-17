警方接獲搶案通報後，荷槍實彈迅速抵達現場，以優勢警力控制現場狀況，逮捕搶匪。（台中市警第二分局提供／張妍溱台中傳真）

年關近，加強金融機構安全維護，台中市警第二分局日前在合作金庫衛道分行，進行防搶演練，為達到宣導效果，員警自編自導自演，劇情以國片「當男人戀愛時」爆紅打招呼用語「啥款」開場，2位戴著爆炸頭假髮的偵查佐扮演歹徒，與圍捕警察對峙，相當逼真，藉此強化金融單位危機應變並提升員警攔截圍捕技巧。

「近來聽說比特幣不錯喔，可換現金！」2名歹徒商量搶銀行計畫，進入銀行跟行員說：「我要搶泰達幣、狗狗幣、比特幣」，銀行員搖頭、目瞪口呆，接著歹徒舉槍說「搶銀行！」，行員暗中按下連線警鈴，歹徒遇前來支援圍捕的員警，頑強持槍對峙，最後遭警方壓制逮捕。

防搶演練影片全由員警自編自導自演，影片中飾演歹徒的警察演技大爆發，大批警力聚集演練警匪對峙的過程太逼真，連現場領錢的阿公阿嬤都懷疑「細金A？」，觀眾呼：「實在太有才」，演練現場也吸引附近民眾圍觀拍攝。

台中市警第二分局指出，邀華岡保全結合轄內合作金庫衛道分行共同進行防搶演練，除了讓員警模擬真實情境之處置作為，透過與金融機構及保全業者共同進行演練，也能檢視業者遇搶案發生時之臨場反應，以提升行員和保全員應變能力。

警方指出，為強化員警執勤安全，面對歹徒持槍挾持人質及持槍逃跑等緊急情境，可運用非致命性警械「拋射式電擊槍」和「防暴網槍」，避免與持器械之歹徒發生正面衝突及搏鬥，不僅有效嚇阻並制伏歹徒，亦將傷害降低、達成任務。

台中市警第二分局長陳家銘指出，日前率領分局幹部走訪轄內金融機構，促請金融機構提高警覺及宣導加強落實安全防護措施，另藉此機會向金融機構宣導詐欺車手及受騙民眾常有特徵，銀行員多關心與提醒，能即時阻詐，保護民眾荷包不失血。