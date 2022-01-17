2021年全球經濟重啟及各國央行灑錢救市，促使資金流向風險性資產，帶動國內投信基金規模全年大增4320億元，創歷史新高紀錄。投信法人表示，隨著通膨高漲，今年央行政策轉向緊縮，預期上半年金融市場波動頻率加大，但進入下半年，政策上路後，恐慌情緒消化，有機會走出新格局。

根據投信投顧公會資料統計，截至去年12月底為止，投信整體基金規模達4兆9552億元，年成長9.55％，創新高。

若按類型區分，去年規模增長最多的是國內股票ETF基金、國內股票型基金，各增加2309億、1409億元；另外，跨國多重資產型基金、跨國股票ETF基金也增加超過800億元。而減少最多的是國內貨幣市場型基金，金額縮減1696億元；其次是跨國一般債券型基金、國內股票ETF反向基金、高收益債券型基金，各減少545億、169億與144億元。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，從去年國內基金規模變化顯示，資金明顯流向風險性資產，尤其是台股主、被動式基金，規模同步大增。反觀，保守型的資產與債券型基金，規模出現縮水的情形，反映景氣好轉、市場資金充沛的現象。

進入2022年，黃筱雲指出，由於疫後需求大量湧現，造成供給趕不上需求，物價高漲、通膨飆升，所以美國聯準會今年開始減少購債，同時考慮提早升息、縮減資產負債表，也造成流動性縮減的恐慌，股、債市都大幅震盪，預料將持續2～3個月。

黃筱雲認為，通膨壓力可望在第二季緩解，而且按過去經驗，聯準會政策上路後，市場情緒將逐漸平復，資金有望重回風險性資產懷抱。加上景氣擴張周期尚未結束，企業獲利還有成長的空間，因此投資操作建議「股優於債」，並採取定期定額，搭配逢回加碼布局的策略，布局台股或全球股票型基金。