細數那些年曾「夭折」的壽險新業務，壽險高層憶起近年來曾辛苦爭取，但現在卻悄悄消失或不太行的10大業務，第一名即針對境外人士開辦的國際保險業務分公司（OIU），第二是勞退保單，第三是優體保單，另外還有歐元或日圓保單、自由分紅單、保單轉換、殯葬保單、體檢保單、連動債保單、最低保證給付保單。

老壽險公司從今年開始將陸續慶祝60歲生日，這一甲子歲月除了不斷推陳出新儲蓄險、並與主管機關鬥智外，壽險公司高層覺得當初花大把力氣規劃、爭取，現在卻已奄奄一息或快消息的業務，第一名就是OIU，2015年敲鑼打鼓，要比照香港爭取陸客來台的投保商機，還設定第一個半年就要有新台幣50億元的新契約保費，之後逐年成長到數百億元，卻隨著陸客不來台灣及新冠肺炎疫情，讓OIU業務幾乎算是停擺，很多壽險公司都已撤掉OIU部門，且未再推出OIU保單。

排名第二白忙一場的業務，就是勞退保單，當初各大公司也是興致勃勃設立勞退保單部門，要設計各種符合退休需求的保單，最後被勞工中途離職及保證最低收益率等問題「卡死」，法規猶在，但一張保單都沒有推出，各公司勞退保年部門也都已解散多年。

第三名是優體保單，訴求不吸菸的健康身體保費可更便宜，在新回合生命表公布後，因為沒有更新非吸菸體數據，相關保單也陸續停賣，默默消失在市場上。

第四名是很多人都已忘記的自由分紅保單，是在強制分紅保單退場後，多家壽險公司在2003年開始主打可與保戶分享經營成果的自由分紅保單，一度單年買氣也有數百億元，但隨著獲利70％強制分紅的規定，被股東認為侵犯其權益後，現在也極少公司主打自由分紅保單。

第五是2014年開放的保單轉換，即讓舊保單以當初投保年齡轉換為現在需要的新保單，當初也是業者爭取很久，但後來因限制極多，且不得給付業務員佣金，業務員也懶得白花力氣去解釋，此業務現在也幾乎沒什麼公司在推動。

再來就是與美元保單等一起開放的歐元保單、日圓保單，因為利率太低，連一張都沒有開賣過；七是給付健檢服務的實物給付保單2021年前9個月一張都沒有賣出；第八是因金融海嘯逐漸消失的連動債投資型保單；第九是給付生前契約或塔位的殯葬保單，去年前9月買氣腰斬，有公司也已停賣保單；第十是最低保證給付投資型保單，因法規更動，只剩下身故最低保證給付。