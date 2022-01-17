拉積盤發威，台股衝萬九在望，大立光（3008）獨垂淚，慘跌破庫藏股均價防線2084.8元，2000元整數關卡保衛戰一觸即發；就連光學股后玉晶光（3406）也受牽累，500元整數關卡也應聲跌破，終場以496元、下跌0.8％，作收。

台積電和大立光雙王法說呈現兩樣情，13日法說會後，備受法人追捧的台積電，在法說會後再成法人新寵，護國神山幻化為護盤要角，帶領台股再衝鋒，17日台股終場以18525點上漲122.11點、0.66％作收，向萬九叩關氣勢強勁，拉積盤可謂是走得有模有樣。

反觀大立光因首季進入傳統淡季，對前景看法保守，引來法人殺機，三大法人同步站在賣方，也拖累大立光走勢，繼14日法說會隔日以跌停作收後，17日開盤也以低盤開出，雖一度力圖振作，掙扎想重回盤上，但在賣壓凝重下，盤中一度見到2070元的低點，不僅2000元整數關卡保衛戰蓄勢待發，連斥資14億元築起的庫藏股防線也應聲崩塌，終場大立光以2080元作收，慘跌破2084.8元的庫藏股均價。