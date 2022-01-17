報導指出，蘋果傳聞已久的虛擬實境（VR）/擴增實境（AR）頭戴裝置售價可能超過2000美元，昂貴的開發成本與零組件是定價如此高貴的主要原因。

蘋果這個混合實境頭戴裝置的開發過程漫長，導致遲遲未能發布，此前有報導指出，這個備受期待的產品可能在2022年底推出，或延到2023年才能問世。

業界本就預期蘋果的VR/AR頭戴裝置將走高檔路線，其價格據傳將介於1000～3000美元之間，而最新消息指出蘋果最後選擇的價格可能約落在這個範圍的中間。

彭博社記者Mark Gurman在其「Power On」時事專欄中表示，蘋果內部討論的價格為「超過2000美元」，雖然蘋果的硬體產品通常較比競爭對手貴，但這個混合實境頭戴裝置的定價這麼高，似乎是因為其「部分內部技術」。

Gurman表示此款產品將採用兩個與M1 Pro相當的處理器、8K解析度顯示面板、處方鏡片（prescription lens），以及先進的音訊技術。這些元件，再加上7年的內部研發費用，造就了其高昂的價格。

此外，Gurman表示此款頭戴裝置可能取名為「Apple Vision」、「Apple Reality」、「Apple Sight」、「iSight」、「Apple Lens」或「Apple Goggles」。