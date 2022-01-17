員警以百米速度跑向老翁攔下機車詢問狀況？化解一場糊塗老翁騎機車險上74中彰快速道路的烏龍。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐陳照園、警員張雅惠執行巡邏勤務，巡經轄內環中路與五權西路口，見到一名老翁騎乘重機車直上74縣環中路匝道口，員警見狀鳴笛示警提醒，老翁疑惑停頓半晌，卻絲毫沒有停車熄火的打算；員警以百米速度跑向老翁攔下機車詢問狀況？化解一場糊塗老翁騎機車險上74中彰快速道路的烏龍。

老翁驚魂未定地說，他平常都在南屯區活動，這次因有要事臨時要去烏日，本身不熟悉路況，僅依照路上的指標前進，見許多車輛都行駛匝道上橋，便不以為意跟上去，直至巡邏員警及時阻止，才驚覺自己差點闖禍。

警方指出，員警協助老翁下橋後，亦告知普通重型機車是不能行駛於快速道路，否則違反道路交通管理處罰條例第33條規定，最高可處6000元以下罰鍰。老翁聽聞頻頻向員警致謝，感謝員警的提醒，除了保護用路人安全外，年關將近，幫自己荷包省了一筆支出，算是間接賺到了紅包錢。

南屯派出所長江松泳表示，民眾將普通重機車騎上快速道路，未依標線指示行駛，依照道路交通管理處罰條例第33條規定，可處新台幣3000元至6000元罰鍰，提醒民眾上路前多熟悉路況，謹慎行車，以免釀成意外。