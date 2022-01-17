性行為是男女之間表達愛的方式之一，不過有些人為了追求刺激，就會挑戰各種體位。三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻提醒，男女激情時一定要感性中保持理性，確保小弟弟在正確的位置上，否則將可能發生悲劇，造成「陰莖骨折」的慘案。

高銘鴻在臉書粉專上發文，分享前陣子的英國案例，一對情侶發生親密關係時，女方因為興致高漲，直接坐到男友身上，未料突然聽見「啪」的一聲以及男友的慘叫，仔細一看對方的陰莖竟流出大量鮮血，送醫檢查後診斷為「陰莖骨折」，幸好搶救及時，才保住了下半身。

高銘鴻解釋，陰莖本身其實沒有骨頭，具有很強的「可折性」，360度隨意擺都沒有問題，平時的模樣就像是「熱狗」或「蒟蒻」狀態；然而當陰莖勃起時，海綿體充血會拉開繃緊陰莖的白膜，這時白膜會變得非常硬，讓陰莖維持堅挺狀態，就像是「黃瓜」一樣。

男女雙方若是正常進行性行為都沒有問題，因為陰莖會沿著勃起的方向動作，但是當「女上男下」或是其他特殊體位時，萬一沒對準洞口就衝刺，陰莖就會被折彎，導致堅硬的白膜「破裂」，狀態跟車禍骨折十分相似；不過更可怕的是，白膜破裂後，血液會從海綿體中噴出，造成大量血腫，陰莖迅速「消風」，外觀看起來像根茄子。

高銘鴻提醒，若是發生陰莖骨折，一定要馬上到急診報到，及時就醫治療可以清除血腫並保有性功能，但如果因為害怕、覺得丟臉等因素而不盡速就醫，很可能就會成為一輩子的「蒟蒻男」，再也硬不起來了。