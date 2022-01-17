境外移入個案不減，中央流行疫情指揮中心日前啟動分流收治策略，針對落地採檢的20至39歲輕症患者，收治於加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所，15日至今已轉送28位確診者，佔落地採檢陽性者的44％。

指揮中心統計，1月15日至17日中午，已轉送28位落地採檢陽性確診旅客前往劍潭安心檢疫所，同時段落地採檢陽性共計63位，分流佔44％。

指揮官陳時中也宣布18日起放寬分流條件，由20到39歲調整為20到49歲，落地採檢陽性且經現場人員評估無急性身體狀況者，均優先收治於加強版防疫旅館或加強版集中檢疫所。

落地採檢陽性輕症分流執行。（指揮中心提供）

至於放寬年齡層的原因，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞澄清「醫療量能目前並不算吃緊」，主要是這段時間觀察，當初訂定20到39歲可能縮得太緊了一點，40多歲入境旅客一般都可以生活自理，也沒什麼慢性疾病。

羅一鈞也提到，今天傍晚會加開100多間集中檢疫所，有更多的量能，希望這段時間能更確實執行輕症分流，讓醫院慢慢消化收治的個案，避免擠壓正常的醫療量能，未來也不排除再放寬分流的年齡限制。

有民眾反映，劍潭活動中心做為加強版集中檢疫所，卻有導遊協會安排上百名導遊在活動中心上課，是否不符規定？醫療應變組副組長羅一鈞表示，據了解相關動線都是分開的，距離也蠻遠的，人員也都是分艙分流，請民眾不須擔心有彼此染疫的風險。

羅一鈞指出，未來北市會逐步清空，開出更多房間來收治可能入住的確診者，因此其他樓層在使用的情形會越來越少，但現在再這邊上課的民眾，我想是不用特別擔心。