《我家的故事》奪「年度最優秀日劇」等5獎 為最大贏家

長瀨智也息影前最後作品 精湛演出勇奪「男主角」

KKTV 第3屆K劇大賞-日劇賞得獎名單。（KKTV提供）

¥衫咲花（右）以《不良少年與白手杖女孩》赤座雪子一角，獲得KKTV 第3屆K劇大賞-日劇賞年度最佳女主角。（KKTV提供）KKTV 舉辦第3屆「K劇大賞」，其中日劇賞邀請 「Drama Note」、「日劇之味」、「日劇啤酒屋-就是愛News」、「用鉛筆寫日劇」、「那些日劇沒有教我的事」、「哈日劇」、「重點就在括號裡」、「雪奈日劇部屋」、「偉士牌的電視筆記」、「骰子生活543」、「酸菜居酒屋」、「龍貓大王通信」（以上按筆畫排序）等12位在台灣日劇社群具指標性的KOL擔任評審，針對 KKTV 2021年所上架的60部新播日劇為範圍進行9個獎項的評選，並邀請喜歡日劇的觀眾投票年度人氣作品，選出2021年 KKTV 大家心目中最精彩的日劇作品！

西田敏行（右）於《我家的故事》飾演家族的關鍵人物觀山壽三郎，獲得KKTV 第3屆K劇大賞-日劇賞年度最佳男配角。（KKTV提供）

衫咲花（右）以《不良少年與白手杖女孩》赤座雪子一角，獲得KKTV 第3屆K劇大賞-日劇賞年度最佳女主角。（KKTV提供）

西田敏行「老番癲」獲青睞得「最佳男配角」

衫咲花以盲人少女奪「最佳女配角」

KKTV 於今(17)公布評選結果，描述著眼長照議題、描寫親子羈絆的口碑神作《我家的故事》，前傑尼斯個性男星長瀨智也、老戲骨西田敏行「父子」交手，互相飆戲，搭配鬼才編劇宮藤官九郎爐火純青的劇本，紛紛擄獲評審的心，一舉拿下「年度最優秀日劇」、「年度最佳男主角」、「年度最佳男配角」、「年度最佳原創劇本」、「年度最佳導演」等5項大獎，是這屆的最大贏家！「年度最佳女主角」、「年度最佳女配角」競爭激烈，最後分別由衫咲花、有村架純脫穎而出！而曾推出湊佳苗三部曲的製作團隊全新打造的愛情懸疑劇《最愛》則最受觀眾青睞，獲得「最佳人氣日劇」。

《我家的故事》在 KKTV 第3 屆「K 劇大賞-日劇賞」中一口氣拿下「最優秀日劇」、「最佳男主角」、「最佳男配角」、「最佳原創劇本」、「最佳導演」等5個獎項。評審團認為該劇巧妙把日本傳統能劇、職業摔角、饒舌RAP等看似不搭軋的元素融合於親情家庭劇中，以不討喜的老人長照題材解構「生死離別」，用喜劇表現悲劇，獲得「最優秀日劇」實至名歸。

而個人獎項的部分，長瀨智也為了戲增重、練習能劇還有摔角，為了揣摩角色下足苦工，演技豐富而具有層次，把長髮粗獷、看似有點ㄎㄧㄤ的摔角手，或是與父親從疏遠到理解的長子心境都詮釋的很好，因此從菅田將暉、阿部寬等對手中勝出，「最佳男主角」當之無愧。

「最佳男配角」則競爭激烈，無論是《我家的故事》裡的國寶西田敏行、《最愛》裡為了女主角不顧一切的律師井浦新，還有《天堂與地獄》中詮釋男女靈魂交換、亦正亦邪的年輕社長高橋一生都呼聲極高，最後由西田敏行拿下！

有村架純（右）以《短劇開始啦》中濱里穗子一角，獲得KKTV 第3屆K劇大賞-日劇賞年度最佳女配角

上司必看：《不良少年與白手杖女孩》：看完會讓人心胸更寬廣、更有包容力

被譽為 2021 秋季日劇最強黑馬的《不良少年與白手杖女孩》，一開始被認為是一般的戀愛小品劇，但因為將視障者的主題以有趣又溫馨的方式呈現，讓不少觀眾一看就入坑。評審認為該劇將簡單的四格漫畫成功改編，除了讓一般人了解視障朋友的生活，也點出一些一般人不會去注意到、但卻會影響視障朋友生命安全的事物，更結合不良少年、同性戀等議題，淬煉出溫暖人心的可愛戲劇，看完會讓人心胸更寬廣、更有包容力，是非常值得一看的作品，因此從《秘密內幕-女警的反擊-》、《下輩子我再好好過》等強勁的對手中脫穎而出，拿下「最佳改編劇本」！

女主角獎項也競爭激烈，杉咲花挑戰視障者，演出了自己的清新感，加上雪子人設的加持，可愛又有活力，眼神轉折和哭戲都非常好，與前輩戶田惠里香、吉高由里子等人相比不遜色，是獲得「最佳女主角」的主因！

《短劇開始啦》有村架純跳脫清新風格拿下「最佳女主角」

有村架純在《短劇開始啦》跳脫以往的清新風格，將失意且迷茫的里穗子詮釋得相當完美，哭戲讓人心疼，但演起迷妹又讓人非常有共鳴，自然又不造作的細膩演技讓人想幫她加油！雖然是女配角，但氣場強烈，演技的拿捏的很精準。在三位氣場強大的男演員旁，有村架純的存在畫龍點睛，不搶走三位主要演員的焦點，並襯出另一位女配角古川琴音的氣質。

KKTV 第3屆K劇大賞-日劇賞觀眾票選「年度最佳人氣日劇」由《最愛》獲得。(KKTV提供)

懸疑劇情與唯美愛情成觀眾《最愛》 獲得「最佳人氣日劇」

日本樂壇天后宇多田光〈君に夢中 〉拿下「戲劇主題曲」

由曾推出湊佳苗三部曲的製作團隊原班人馬打造的愛情懸疑劇《最愛》，一看下去就無法自拔的劇情安排，完全抓住觀眾的心，加上吉高由里子、松下洸平與井浦新3人的感情糾結，也令人揪心，獲得觀眾票選為本屆「最佳人氣日劇」！而日本樂壇天后宇多田光的為戲打造的主題曲〈君に夢中 〉，揉合了些許光式風格的說唱感歌詞，完美描寫了兩位主角面對摯愛卻不能靠近的心情，每一集的下歌點都是淚點，完美唱出劇中角色的心聲，拿下「最佳戲劇主題曲」。

2021 KKTV 第3屆「K劇大賞-日劇賞」 完整得獎名單

年度最優秀日劇：《我家的故事》

年度最佳改編劇本：松田裕子/《不良少年與白手杖少女》

年度最佳原創劇本：宮藤官九郎/《我家的故事》

年度最佳男主角：長瀨智也/《我家的故事》

年度最佳女主角：衫咲花/《不良少年與白手杖少女》

年度最佳男配角：西田敏行/《我家的故事》

年度最佳女配角：有村架純/《短劇開始啦》

年度最佳戲劇主題曲：宇多田光〈君に夢中〉/《最愛》

年度最佳導演：金子文紀、山室大輔、福田亮介/《我家的故事》

年度最佳人氣日劇：《最愛》