冬季進補的時節，料理米酒需求量大增，市面上所販售「米酒」及「料理米酒」究竟有什麼不一樣？差異在那裏？消費者應該如何分辨才是您所想選購的酒品？北區國稅局表示，「米酒」及「料理米酒」之差異，可簡單從酒精度、產製過程及包裝標示之不同來分辨，且各屬不同酒類，所課徵之菸酒稅亦有不同。

北區國稅局指出，依菸酒管理法施行細則第3條規定，「米酒」是以米類為原料，採用酒麴或酵素，經液化、糖化、發酵及蒸餾而製成之蒸餾酒；「料理米酒」是以米類為原料，經糖化、發酵、蒸餾、調和或不調和食用酒精而製成之酒，其成品酒之酒精成分以容量計算不得超過20％，且包裝標示專供烹調用酒之字樣者。

因此，「料理米酒」之酒精度不得超過20度，且包裝標示須有「專供烹調用酒」之字樣；至於「米酒」則無酒精度限制，但不得調和食用酒精。

依菸酒稅法第8條規定，「蒸餾酒類」及「料理酒類」應徵菸酒稅額分別為每公升按酒精成分「每度」徵收2.5元及「每公升」徵收9元。因此，該局呼籲，酒製造業者報繳菸酒稅應與實際產製酒類相符，以建立酒品信譽。

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