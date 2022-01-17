農曆春節快到了，眾多媳婦將回夫家與婆婆相處，要如何平安度過是一門很大的學問。嫁給老虎牙子執行長林志隆的女星劉伊心近日在節目中舉例，如果婆婆要媳婦休息，不要傻傻照做，同樣嫁進豪門的主持人Melody（殷悅）聽了心有戚戚焉，直指：「這是一個試探。」

節目《11點熱吵店》近日推出「過年累死媳婦們」的主題，邀請劉伊心、曾雅蘭、芳瑜等來賓聊聊人妻生活，其中劉伊心分享結婚前一年，雖還不是正式媳婦，但已論及婚嫁，開口稱呼男方的媽媽「婆婆」，因此過年時特意準備6萬塊紅包，金額對婆家來說不大也不小，不用擔心踰矩或是失禮的問題。

新婚第一年，劉伊心知道婆家經濟狀況優渥，不缺物質上的東西，假設只買精品並不會送進心裡，她便四處打聽婆婆喜歡什麼，得知喜歡公雞，就特製一尊公雞琉璃擺飾，也帶有生生不息和吉祥寓意。不僅如此，劉伊心連公公、整個家族的喜好都查清楚，分別送溫底茶座給熱愛泡茶的公公，親戚的孩子喜歡的玩具等，「十幾個人，每一個禮物都是精心挑選送給他們，就是拜碼頭。」

劉伊心也提到婆婆是個很有才德的女性，某次用餐前媳婦們要進廚房幫忙，婆婆說：「不用、不用，你去休息。」劉伊心提醒各位媳婦們不能乖乖照做，「你一定要跟著走！」Melody聽了非常有感，直言：「這是一個試探，不要相信。」

豪門媳婦劉伊心說婆婆要你休息，一定要堅持幫忙，不可以沒智慧真的去休息。（圖／YT@11點熱吵店）
豪門媳婦劉伊心說婆婆要你休息，一定要堅持幫忙，不可以沒智慧真的去休息。（圖／[email protected]點熱吵店）

Melody說婆婆要你去休息，是一種試探。（圖／YT@11點熱吵店）
Melody說婆婆要你去休息，是一種試探。（圖／[email protected]點熱吵店）

劉伊心繼續表示，媳婦進到廚房幫忙時，要留意不要讓婆婆覺得你在搶她的廚房領域，要讓對方知道「我想學這道菜，暗示你的兒子在我身邊也可以吃到那樣的菜，因為我會讓他有家的感覺。」Melody聽完悠悠地下了結語：「媳婦跟婆婆海底深。」

過年累死媳婦們！曾雅蘭必等除夕撿便宜年貨 侯昌明送禮紅包數目超摳？！ 11點熱吵店 20220111 (完整版)

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