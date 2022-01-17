國民黨舉辦的第四屆「國會青年體驗營」今（17）日開幕，立委江啟臣在臉書表示，雖然因為疫情關係僅招收30多位學員，但本屆報名人數有將近100人，其中有超過5成是9年級生，錄取者中最年輕的一位更僅有18歲，讓他直言這是「國民黨希望的開端！」

江啟臣在臉書指出，「國會青年體驗營」自2016年開辦以來，已累積超過200位學員，成為青年夥伴進入立法院、政治圈的重要渠道，本屆雖然因為疫情的關係僅有招收30多位學員，但卻有將近100人報名，超過5成是9年級生，錄取者年齡則在18至28歲之間，足見年輕世代對公共事務的熱誠。

江啟臣說，近年來青年參政愈加熱絡，除了投票率提高，也有越來越多的年輕人願意進入公共領域、擔任政治幕僚，甚至是搖身變成政治人物，「希望在未來的5年、10年內，也能看到我們的學員勇於挑戰公職、成功選上公職，為民服務、為國盡心」。

除此之外，江啟臣更表示這些青年學子正是國民黨希望的開端，向其他藍營支持者喊話，說「年輕人都沒放棄國民黨了，都願意在最黑暗的時刻為強化在野制衡力量挺身而出，國民黨怎能懷憂喪志？又怎能不重視青年世代的心聲？」