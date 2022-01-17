前台中市長林佳龍在2018年爭取連任時，敗給國民黨的盧秀燕，他今天提到敗選原因表示，一是當時有「韓流」，全國燒起來形成雪球效應；二是他破壞了國民黨過去習以為常的派系與財團，因為這涉及土地利益，他在做建設和改革時，得罪了很多既得利益者。

林佳龍過去曾敗給前台中市長胡志強，蹲點十年後捲土重來，在2014年拿下台中市，但卻在2018年連任失利，敗給國民黨現任市長盧秀燕。林佳龍今天在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪表示，「當時同仁們都非常錯愕，有人抱頭痛哭，還有人一個月吃不下飯，很多規畫好的事情都沒有做完」。

提到台中市長選舉敗選，他分析主因一是當時的「韓流」在全國燒起來，讓地方選舉也無法自外於此，其次他做了很多建設和改革，得罪了很多既得利益者，他們過去習以為常的派系財團，公共工程涉及到土地利益，但他當市長四年不炒地皮，不包工程，擋了很多人的財路，這些人趁勢反撲。

敗選後他反省到，「我們都活在自己的同溫層，很多分眾是接觸不到的」，他決定走入民間，尋找光源，再行光合作用，因此成立「光合基金會」。

他坦言，其實這個社會上有許多角落微光都在為社會在奮鬥，「以前我覺得自己高高在上，我是知識分子，我有好的政策，現在我沒有市長職務後，我可以跟大家在一起，才能夠聽得到人民真正的聲音」。

也因此，他在那段沒有職務的時間，到各處去聽了很多基層人民的聲音，像是去和平鄉山上看長照，為部落創造工作機會；到雲林看無毒豬肉；到基隆看地方創生等等，「我以一個平台的概念來替這些光源聚合」，例如疫情期間，就為負壓隔離艙募資了將近5000萬。

這次林靜儀要出來投入中二立委補選，林佳龍透露，林靜儀拜託他擔任競選總部主委時，他內心其實馬上就答應了，但他仍跟林講，給他時間跟團隊溝通，因為其他人大多不贊成，但他後來告訴大家，這個不是林靜儀個人的選戰，而是要問「為何而戰？」

他說，陳柏惟真的很認真，卻被惡意罷免，而且是之前選輸的顏寬恒要跳出來選，根本沒有正當性。

林佳龍表示，除了心疼陳柏惟之外，其實他更心疼的是台中，他之前為台中規劃很多建設已在執行中，很多之前市長沒有做的，像是大台中的區域計畫、一條山手線、兩大海空港、三個副都心、水湳智慧城、台中城中城再生，花博辦的讓台中整個發光，台中人口每年增加將近兩萬，但現在卻是遞減。

他說，自己所以幫林靜儀打這場選戰，就是覺得對方已經得寸進尺，「選上市長就算了，派系還繼續惡霸，如果我們再不站出來，「我覺得我們自己對不起良心，內心也會覺得對不起台中」，假如是對手贏了，我們現在的捷運路線、社會住宅還有非常多，「等棉被掀開的時候，大家慢慢會看到他們是怎麼樣的去傷害台中」。