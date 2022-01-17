工業電腦龍頭研華（2395）宣布與越南泰和綜合醫院舉行策略性合作簽約儀式，共同打造越南首家最大規模、全面進行數位轉型的智慧醫院，預計6月落成啟用。

研華越南子公司總經理Do Duc Hau表示，越南政府相當重視當地行業數位轉型，並以推動相關政策支持各產業快速落實，因此醫院藉由數位轉型至智慧醫院是必然的趨勢。

而智慧醫院的建置，不僅得以優化經營體系、提升醫療品質、有效降低醫療成本並減輕醫院負擔，與此同時，病患也可以接受更好的醫療服務體驗。此外，及早導入數據資料平台，應用大數據分析及人工智慧技術進而提高醫療品質，亦可解決越南資深醫生短缺的問題。

研華指出，為打造越南泰和綜合醫院成為越南首屈一指的智慧醫院，公司不僅提供智慧醫療解決方案（iHospital）及智慧醫療設備，助力醫療照護團隊優化診斷與治療的效率、並提升病患住院期間的滿意度。同時，也確保所有導入的智慧醫療解決方案及醫療設備，滿足越南衛生局2017-2018年提出針對醫療設備及軟體的法規。

此外，研華將透過與當地多家軟體廠商合作，支援智慧醫療設備資訊整合，將加密後的患者病歷數位化後儲存於集合資訊平台上，以利醫護人員隨時共享與存取，提供病人安心、安全、可信任的資安環境。

越南泰和綜合醫院的投資方Truong Thi Bich Thuan則認為，泰和綜合醫院很榮幸成為越南將數位化技術應用於醫療檢查和治療的先驅；此次能與研華順利打造智慧醫院，主要得益於來自國內外各領域知名專家與醫師所組成的團隊支持。此應用導入後，將有助於強化診斷、治療和手術量能，從而減少不必要和不安全的轉院次數、舒緩專科醫院的過度擁擠現象，進而提高民眾對寧順省醫療保健體系的信任度與滿意度。

研華憑藉過去在歐洲和亞洲國家成功落地智慧醫院的經驗，協助越南泰和綜合醫院以病患為中心設計智慧醫院，包括導入可協助醫護人員床邊診斷的移動護理工作站（AMiS）、手術室影像串流解決方案（AVAS）、智慧病房解決方案（iWard）、遠距醫療服務（iTeleMed）及用藥管理系統（iMedication）。上述應用將有助於醫師在團體或一對一診斷時能輕鬆取得病史，同時患者的用藥情況也能滴水不漏的準確監控，並進一步減輕醫療團隊負擔、降低整體醫療風險並提升醫療效能。

越南泰和綜合醫院預計於2022年6月正式啟用，該院不僅成為越南首間智慧醫院，也將直接為越南民眾帶來巨大利益，嘉惠周邊省分。此次專案為越南醫療產業數位化轉型的突破之舉，在正值與Covid-19疫情永無休止的奮戰之際，可謂是振奮人心、值得驕傲且迫在眉梢的一步，為越南與整個東南亞地區的全體利益做出了重大貢獻。