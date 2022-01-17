因應本土疫情升溫，教育部政務次長劉孟奇指出，2021年指考就是高防疫規格，目前還沒有到2021年的高警戒，但學測仍會以2021年高防疫規格辦理，其中包括全面配戴口罩、進出口動線管制及單一入口進場、當日入場出示證件量體溫 、準備備用試場來應試等。

劉孟奇指出，2021年開始就不開放親友陪考（僅開放身心障礙、重大傷病等特殊需求考生），並且中午用餐將使用隔板，而節間休息在原試場減少移動。至於居家隔離及居家檢疫的考生，他表示會跟地方勾稽，屆時會去隔離試場考試，有症狀的考生試場中會加上落地隔板。

他表示，監試人員、考生服務隊都要施打兩劑疫苗並配置面罩，據回報，多數考生都施打了一劑疫苗。因應指揮中心的強化措施，有強化作為包含與行政院環保署達成共識在20日至23日會針對試場消毒，並擴大消毒範圍，如圍牆、人行道等，並且會看情形繼續增設隔離試場以及增加備援學校，如台北、新北個新增2個、桃園會新增4個、新竹安排1個備援學校。