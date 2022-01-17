大眾控(3701)去年12月營收達11.92億元，年增28.6%，創69個月新高；而去年全年營收102億元，年增37%，則是創5年來新高。大眾控AR HUD擴增實境抬頭顯示器產品切入未來汽車產業搶先機。

大眾控以AR HUD產品榮獲CES 2021 Innovation Awards創新設計獎，得到業界的關注。同年底，再次以AR HUD擴增實境抬頭顯示器產品獲得亞洲國際創新設計獎的肯定。

大眾控憑藉著創新的研發設計、多項前裝車規認證、突破性的工程技術、以及有效解決行車駕駛人與車廠所擔心的行車安全輔助問題，經由業界五位資深評審層層審查、驗證後，最終於30個國家24個不同的產業160多個參賽作品中脫穎而出，榮獲2021年亞洲國際創新設計獎(IIA International Innovation Awards)AR HUD產品設計的殊榮。在去年二度獲得國際獎項認可，證明大眾控所研發的AR HUD產品在未來汽車產業的發展與應用可望取得先機。

大眾投總經理簡民智日前於法說會上表示，隨著汽車電子技術的不斷創新與發展，行車安全仍是所有駕駛人所追求的首要需求。所以，使駕駛員的注意力保持在道路上是非常重要的。

大眾控研發AR HUD至今已有5年的時間，所採用的是LBS(Laser Beam Scanning)光源，與TFT、DLP、LCOS完全不同，是以合光系統技術提供高對比、高解析與2萬nits高亮度的特性，在無須貼膜、無需特殊玻璃設計、無光窗、無光散、無鬼影、無暈眩、無抖動等情況下清晰成像，且不受單一供應商影響而導致生產面臨缺料的問題。不論是在行駛過程中遇到強烈的自然光、陰天大雨或大霧環境情況下，影像依然清晰並可與道路環境相融合，完整覆蓋道路三條車道的道路安全訊息。