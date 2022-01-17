今年大學學測1月21日至23日舉行，共有11萬6465人報考，是一個相當大規模的考試。但因為國內疫情再起，教育部次長劉孟奇今天宣布，這次考試 防疫比照去年指考不開放家長陪考，考生全程戴口罩，所有監試人員都會配戴面罩，目前也正在台北、新北、桃園及新竹等4個縣市設置9個備援試場，以因應不時之需。

劉孟奇表示，去年7月台灣疫情緊張時，大學指考就採用最高的防疫規格來進行，今年1月的疫情警戒沒有去年7月高，不過學測仍採最高防疫的規格來做。

劉孟奇說，今年學測考生要全面配戴口罩，試務單位也會管制考場進出動線，採單一入口進場。同時，考試當日入場時，考生須出示身分識別證件與量測體溫，若有發燒情形或呼吸道症狀，則安排至防疫試場應試。

劉孟奇說，今年學測不開放親友陪考，但身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請陪考服務；中午用餐使用隔板，節間休息以在原試場為原則；居家隔離、居家檢疫及自主健康管理的考生，一律安排到4人一間的隔離試場應考，若有人有症狀，則會設落地隔板。

劉孟奇表示，今年學測的監試人員及考生服務隊教職員成員都已打完兩劑疫苗，至於考生或考生服務隊的學生成員也多數都打過一劑，但基於安全考量，今年學測的監視人員都將配戴面罩來工作。

劉孟奇進一步指出，今年1月20日至23日，各縣市環保局將加強到各考區進行清消，除了試場本身，包含學校大門、人行道也都在清消之列。因應疫情變化，居家檢疫及居家隔離的人數增加，目前已有4個考區要增加隔離試場。

此外，幾個縣市疫情升溫，有可能原本安排的學校無法作為考場，教育部必須另有備案。劉孟奇說，目前台北、新北、桃園及新竹將分別設有2個、2個、4個及1個備援考場，如果原來的考場因疫情無法使用，部分考生會被調動到備援考場應試。