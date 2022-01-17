新月沙灣遊憩區服務設施改善工程，由縣長楊文科（中）等人動土開工。（羅浚濱攝）

竹北市新月沙灣是新竹地區唯一能戲水的沙灘，縣府爭取交通部前瞻建設計畫補助經費，以1800萬元辦理「新月沙灣遊憩區服務設施改善工程」，17日由縣長楊文科等人動土開工，竹北市長何淦銘要求必須在6月底完成，避免影響7月新月沙灣海洋音樂祭的舉辦。

新月沙灣每年有數10萬人次遊客，相關設施10幾年未更新擴充，縣府提出上述計畫，獲交通部觀光局補助972萬元，地方配合款828萬元，預計工期200日曆天，7、8月才能完工。

規畫廠商在現場簡報改善工程，預計把觀景平台設施往沙灘延伸7公尺，補強優化增加遊憩空間，改善沙灘廊道和現有淋浴沖洗設施外，停車場從現有58個停車位將增為79個，預計7月底完工，期形塑新月沙灣濱海遊憩帶的亮點。

縣長楊文科表示，新竹縣海岸線全長11.8公里，竹北市佔3.8公里，縣府全力推動「綠色海岸風景遊憩計畫」，上週鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程已動工，加上紅毛港改善工程、坡頭漁港石滬修復，將從新月沙灣到坡頭漁港之間逐步落實。

楊文科認為透過該計畫，將提升新竹縣海岸線、自行車道、漁港市集及沙灘活動，相信2、3年後新竹縣最美的地方就是海岸線，期待大家一起來實現這個夢想。

「工程一定要在6月底完工」，竹北市長何淦銘說，市公所每年7月都舉辦新月沙灣海洋音樂

祭，是北台灣一個很大的音樂活動，並且牽涉潮汐問題，若設施工程未能提前完成，將嚴重影響音樂祭的舉辦。規畫廠商則表示，會協調施工廠商配合提前1月完工。