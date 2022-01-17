紛擾已久的高雄市不動產開發公會理事長改選議題，17日終於塵埃落定，現任理事長黃烱輝17日發給所有會員一封與副理事長陸炤廷署名的聲名書，黃烱輝表明在擔任第14屆理事長職務之後，將卸任，並支持陸炤廷接任第15屆理事長，陸炤廷表示，如果能夠在大家支持之下接棒，將建立公會與中央、地方政府的良好溝通管道，並在建商二代接棒的過程中，為公會注入更多年輕活力，也將制度化公會的運作，照顧會員權益。

高雄市不動產開發公會理事長黃烱輝與副理事長陸炤廷，在一封由2人署名、標題名為「傳承」與「一心」的聲明書中表示，近1年來，有關高雄市不動產開發公會第15屆理事長選任事宜的許多傳言，內容大多不符事實。

黃烱輝在聲明書中明確表達，他在第14屆理事長任務完成之後，將正式卸任，並支持現任的副理事長陸炤廷，爭取接棒第15屆的高雄市不動產開發公會理事長，他也認為，3年共事期間，陸炤廷已十分了解會務運作，是爭取第15屆理事長的最佳人選。

這封早在2021年12月31日已由黃烱輝和陸炤廷簽名的聲名書，2022年1月17日陸續有公會會員收到，文件信函附有會務工作報告，說明黃?輝任內的作為，也表達對會員過去3年來對他的支持與相挺。

副理事長陸炤廷17日表示，對於現任理事長黃烱輝支持他，爭取第15屆理事長職務，貢獻己長，他銘感五內，他也將盡全力爭取會員支持，凝聚所有會員的力量與智慧，為高雄市不動產開發公會貢獻所能。

陸炤廷指出，高雄市不動產開發公會在皇苑董事長郭敏能、隆大董事長陳武聰、友友事業董事長張永義等所有歷任理事長的努力之下，已經奠定良好基礎，並且已成南台灣最具影響力的民間團體。

他說，現任理事長黃烱輝在第14屆，選擇與他搭配，出任正、副理事長，在這段期間，他也經過許多歷練，希望在獲得黃?輝的支持之下，全力爭取所有會員的認同與支持，展開公會運作的新里程碑。

陸炤廷表示，今年3月18日如果能夠在大家支持之下接棒，他將與新任的理監事團隊，全力與中央、地方政府，建立良好溝通管道，並在建商二代接棒的過程中，為公會注入更多年輕活力，也制度化公會的運作，照顧會員權益。